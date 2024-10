Michał Probierz o przyczynach porażki z Portugalią. Wskazał, co nie funkcjonowało w polskiej kadrze, padły słowa o lekcji

Polska bezsilna na tle Portugalii w Lidze Narodów. Piotr Zieliński trafił, ale to było za mało

Walczyliśmy do końca, ale...

Jan Tomaszewski brutalnie rozlicza reprezentację po porażce z Portugalią: „Panie Probierz! Michał! Kadra do nie pipidówa!”

Roberto Martinez o sile reprezentacji Portugalii. Na to zwrócił uwagę w grze Polaków, ma rację?

Za łatwo stracili bramkę

Polscy piłkarze nie mieli za dużo powiedzenia w starciu z Portugalią, która zdominowała mecz. Rywale wygrali zasłużenie, a nasz zespół może mówić o dużym szczęściu, że stracił tylko trzy bramki. - Dobrze zaczęliśmy, utrzymywaliśmy się przy piłce - powiedział trener Michał Probierz podczas konferencji prasowej, cytowany przez PAP. - Jednak później się wycofaliśmy. Graliśmy za nisko i nie dochodziliśmy do pressingu. Za łatwo straciliśmy bramkę, a później drugą nie potrafiąc przerwać rajdu Rafaela Leao. W drugiej połowie podjęliśmy większe ryzyko, bo podeszliśmy wyżej - dodał szkoleniowiec.

Jan Tomaszewski brutalnie rozlicza reprezentację po porażce z Portugalią: „Panie Probierz! Michał! Kadra do nie pipidówa!”

Kolejny krok do budowania zespołu

Selekcjoner zdaje sobie sprawy z klasy rywala, ale także z błędów popełnianych przez zawodników. Jednak podkreśla, że jego zespół będzie grał ofensywnie. - To kolejna lekcja poglądowa, kolejny krok do budowania zespołu - tłumaczył trener Probierz podczas konferencji prasowej, cytowany przez PAP. - Widać było zaangażowanie, ale byliśmy za mało agresywni. Portugalczycy potrafią grać piłką i z piłką, co dobitnie pokazali. Gramy wysokim pressingiem, podejmujemy ryzyko. Wiemy, w jakim kierunku zmierzamy. Gramy ofensywnie i tak dalej będziemy grać - zaznaczył szkoleniowiec polskiej kadry.

Gorący komentarz z polskiej szatni po porażce z Portugalią. Karol Świderski nie owijał w bawełnę

𝐆𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐋 Piotr Zieliński daje jeszcze nadzieję na choćby punkt z Potugalią! 🔴📲 Oglądaj online #POLPOR ▶️ https://t.co/oeirMhkqbj pic.twitter.com/X0r5MUhzwu— TVP SPORT (@sport_tvppl) October 12, 2024

QUIZ: Rozpoznasz polskich piłkarzy? Lewandowskiego zna każdy, a resztę? 15/20 to absolutne minimum Pytanie 1 z 20 Zaczniemy podobnie jak w piłce. Bramkarz na zdjęciu to... Artur Boruc Łukasz Fabiański Wojciech Szczęsny Dalej

Sonda Czy w sezonie 2024/25 polska utrzyma się w najwyższej dywizji Ligi Narodów? Tak Nie Trudno powiedzieć