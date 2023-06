Młode Orły poznały miejsce mistrzostw świata. Podopiecznych Marcina Włodarskiego czeka daleka podróż

Przypomnijmy, że młodzi Polacy na rozegranych przed niespełna miesiącem mistrzostwach Europy na Węgrzech doszli do półfinałów. Tym samym zapewnili sobie udział w finałach mundialu. Turniej miał odbyć się w Peru, ale kraj z Ameryki Południowej nie podołał wyzwaniu w kwestii infrastruktury i FIFA zmieniła gospodarza. Mistrzostwa świata odbędą się w dalekiej Indonezji, i potrwają od 10 listopada do 2 grudnia. Wystąpią w nich 24 reprezentacje, podzielone na sześć grup. Zespoły z pierwszych i drugich pozycji oraz cztery najlepsze z trzecich miejsc awansują do 1/8 finału. W turnieju wystąpi pierwszych pięć zespołów z ME na Węgrzech.

Azja, Ameryka Płd. i Ameryka Północna i Środkowa i Karaiby będą miały po czterech przedstawicieli. Polska zagra w turnieju po raz pierwszy… w tym wieku. Ostatni raz uczestniczyliśmy w 1999 roku w Nowej Zelandii, a start zakończyliśmy w fazie grupowej. W tamtej drużynie grali m.in. Sebastian Mila, Tomasz Kuszczak i Paweł Brożek. Wcześniej, bo w 1993 roku Polacy osiągnęli najlepszy wynik w historii swoich startów, zajmując 4.miejsce na turnieju w Japonii. W składzie tamtego zespołu byli m.in. Mirosław Szymkowiak i Artur Wichniarek. Obrońcą tytuł mistrzowskiego z 2019 roku jest Brazylia.

Cezary Kucharski mocno uderza w piłkarzy po blamażu z Mołdawią. ”Dużo zależy od ich humorów” , tego nie da się porównać z Chorwacją