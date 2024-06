i Autor: cyfrasport Jakub Kałuziński

Kierunek - finały EURO

Nagła decyzja Michała Probierza: absolutny debiutant dowołany na zgrupowanie kadry. Ten chłopak przewidział to wcześniej!

Piłkarska reprezentacja Polski, która 11 czerwca wyleci do Hanoweru, do swej turniejowej bazy na EURO 2024, w niedzielę rozpoczęła przygotowania do tej imprezy. Biało-Czerwoni zgrupowani są w stolicy, trenują na PGE Narodowym. Michał Probierz powołał 29 zawodników, ale u progu zgrupowania musiał sięgnąć po rezerwy osobowe.