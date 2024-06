i Autor: Super Express Michał Probierz

Niespodziewana roszada

Zmiana w składzie reprezentacji Polski, selekcjoner potwierdził. To on dołączy do kadry

Reprezentacja Polski rozpoczęła zgrupowanie w Warszawie przed wyjazdem na mistrzostwa Europy. Wiadomo, że jeden z powołanych wypada z drużyny narodowej. Zmiana w składzie reprezentacji Polski, selekcjoner Michał Probierz to potwierdził. To on pojedzie na EURO.