Autor: AP

Co za wynik Włocha!

Carlo Ancelotti zapisał się w historii Ligi Mistrzów, co za rekord! Niesamowite osiągnięcie trenera Realu Madryt

Co to był za mecz! Piłkarze Realu pokonali 2:0 Borussię Dortmund w finale Ligi Mistrzów i zdobyli najważniejsze trofeum w europejskim futbolu. W ten sposób Carlo Ancelotti zapisał się w historii Ligi Mistrzów, co za rekord! Niesamowite osiągnięcie trenera Realu Madryt.