Nie wierzymy własnym oczom po tym, co zrobił Jacek Góralski. Tak świętował awans Wieczystej, fani są w kompletnym szoku

Wieczysta trafia na poziom centralny!

Wieczysta Kraków jeszcze w sezonie 2016/17 grała... w A klasie, czyli niemal najniższej lidze w Polsce. Później spędziła parę lat w lidze okręgowej, a w 2019 i 2020 roku była bliska awansu, zajmując 2. miejsce w lidze. W 2020 roku do akcji wkroczył milioner Wojciech Kwiecień, który zaczął inwestować w klub ogromne pieniądze. Wieczysta w sezonie 20/21 wywalczyła awans do IV ligi wygrywając wszystkie 28 meczów w lidze okręgowej, a w klubie grali m.in. Sławomir Peszko czy Radosław Murawski. Peszko to jedna z twarzy całego projektu – dołączył do klubu już w lipcu 2020 roku, a teraz... pełni funkcję trenera! I to on, mając do dyspozycji takich piłkarzy jak Michał Pazdan, Jacek Góralski, Sasa Zivec czy Thibault Moulin wprowadził klub na poziom centralny, awansując z 3. ligi do 2. Ale równie głośno co o awansie będzie o tym, jak był świętowany.

Góralski nie żałował sobie podczas fety po awansie

W trakcie walki o kolejne awanse nie wszystko szło po myśli właściciela. Poprzedni sezon zakończył się klapą, gdy naszpikowana gwiazdami Wieczysta zajęła dopiero 3. miejsce w III grupie 3. ligi. W trakcie obecnego sezonu szefostwo klubu, po wielu zmianach na ławce trenerskiej, oddało zespół w ręce dotychczasowego zawodnika, Sławomira Peszko i, ku zaskoczeniu wielu, to zdało egzamin – klub sezon po blamażu wywalczył upragniony awans. Do sieci trafiło natomiast wideo z tego, jak był on świętowany przez jedną z gwiazd zespołu, Jacka Góralskiego. Fani wręcz przecierają oczy ze zdumienia.

Na krótkim wideo widać, jak Jacek Góralski unosi do ust szklaną butelkę i wypija z niej kilka dużych łyków, a potem ją wyrzuca. Choć zakrywa on dłonią nazwę, to charakterystyczna barwa butelki i reszta oprawy graficznej wskazuje, że to... wódka (a przynajmniej butelka po niej) produkowana przez Sławomira Peszkę! Część fanów nie jest w stanie uwierzyć, że Góralski jest w stanie wypić tyle mocnego trunku naraz, niektórzy wręcz piszą, że robi im się słabo na samą myśl o takim wyczynie. – Jacek Góralski świętuje awans Wieczystej do 2. ligi. Jak widać jest spragniony kolejnych sukcesów – napisał tylko Błażej Łukaszewski z Meczyki.pl, który udostępnił wideo na portalu X, a które wcześniej sam Góralski wrzucił do sieci za pomocą swojego profilu na Instagramie.

Jacek Góralski świętuje awans Wieczystej do 2. ligi. Jak widać jest spragniony kolejnych sukcesów 👀🍾 pic.twitter.com/9czOR49gxP— Błażej Łukaszewski (@BlazLukaszewski) May 18, 2024