i Autor: LUKASZ GROCHALA/CYFRASPORT

Z Austrii do Turcji

Niedoszły bohater reprezentacji Polski notuje kolejny zjazd. Przykro na to patrzeć, znów trafił na wypożyczenie

Reprezentant Polski Kamil Piątkowski grający w Red Bull Salzburg przeniósł się do Turcji. Został wypożyczony do Kasimpasy do końca obecnego sezonu.