Super Express: - Trudno nie odnieść wrażenia, że Holendrzy raczej nie zmartwili się przydziałem do „polskiej” grupy eliminacji MŚ, prawda?

Jan de Zeeuw junior: - Nie ma się co oszukiwać: ucieszyli się, widać to w wypowiedziach trenera Koemana i w mediach. To forma pocieszenia po odpadnięciu – mimo dwóch dobrych meczów z Hiszpanami – z Ligi Narodów. W ogólnym mniemaniu holenderskich kibiców Finlandia, Litwa, Malta i Polska są słabymi rywalami. Gruzja i Turcja – z którymi o mundial zagrają Hiszpanie – to dużo mocniejsze ekipy.

- Holandia zaś sprawia wrażenie jeszcze mocniejszej niż na EURO 2024, gdzie przecież sięgnęła po brąz. Zgadza się pan?

- Mecze z Hiszpanią na pewno poprawiły wizerunek reprezentacji po jesiennych bojach w Lidze Narodów. Holandia ma 18 mln mieszkańców, a więc i 18 mln piłkarskich selekcjonerów. Każdy z nich miał własny pomysł na drużynę, i każdy odczuwał zawód po porażce z Niemcami czy po remisach z Węgrami oraz Bośnią i Hercegowiną. Wyniki były – w ogólnym mniemaniu – słabe, słaby był też styl gry reprezentacji.

- Były głosy, by „pogonić” Koemana ze stanowiska?

- Generalnie nie, bo nie mamy w tej chwili jakiegoś naturalnego następcy. Ale gdybyśmy z Hiszpanami dwa razy dostali „w czapkę” – a powiem uczciwie, że tego się spodziewałem, to pewnie pytania zadawane przez dziennikarzy w sprawie dalszej pracy selekcjonera przybrałyby na sile i częstotliwości.

- Tymczasem dwumecz z Hiszpanią był bajeczny!

- Tak, zobaczyliśmy zupełnie inną drużynę, niż ta jesienna. I inną, niż ta z EURO. Drużynę walczącą jak równy z równym z najlepszym zespołem świata – bo za taki uważam Hiszpanię. No i teraz Koeman – patrząc na skład grupy kwalifikacyjnej, z której bez problemu Holendrzy powinni awansować na mundial – może pracować spokojnie. A po awansie jego kontrakt automatycznie się przedłuży.

- Co jest kluczem do tej nowej, lepszej twarzy Holendrów?

- Koeman teraz też miał kilka kontuzji w zespole, musiał pokombinować na przykład prawej stronie pod nieobecność Denzela Dumfriesa. Ale wrócił zdrowy Frenkie de Jong, który na EURO nie grał.

- A poza tym dała znać o sobie holenderska szkoła futbolu, „produkująca” niezliczone talenty. Każdy selekcjoner życzyłby sobie takiego debiutanta, jak Ian Maatsen!

- Myślę, że do czasu jesiennych meczów z Polską pewnie jeszcze dołączy dwóch-trzech piłkarzy z kadr młodzieżowych Holandii. Ale ważniejsze jest to, że mamy dziś bardzo solidny trzon drużyn. Memphis Depay, wspomniany de Jong, Virgil van Dijk – to kręgosłup. Bardzo solidna druga linia, którą uzupełniają Ryan Gravenberch i Tijjani Reijnders… Na papierze to arcymocny skład w kontekście spotkań z Polską. Pytanie jednak, czy będzie on grać tak efektownie i efektywnie, jak z Hiszpanami.

- No właśnie. Inaczej się mobilizuje na mecz z mistrzem Europy, a inaczej – na słabszego rywala, jakim są Polacy. Ale nie zlekceważą nas?

- Nie, choć jest inny aspekt tego tematu. Holendrzy z Hiszpanami nigdy nie mieli większych problemów. Grywaliśmy z nimi co prawda rzadko, za to najczęściej z fajnym rezultatem. Za to jak się spojrzy na wspominane już mecze z Węgrami czy Bośnią, to widać, że mamy z takimi rywalami problem. Problem czysto sportowy, nie mentalny. Hiszpania chciała grać w piłkę – i w Rotterdamie, i w Walencji. Holendrom to się spodobało; było wygodnie grać z przeciwnikiem, który prezentuje ofensywną piłkę. Hiszpanie zostawiali dużo miejsca za swymi obrońcami, więc - zwłaszcza w pierwszym meczu – dwaj holenderscy skrzydłowi: Gakpo i Frimpong, mieli mnóstwo przestrzeni by wykorzystać swą szybkość.

- I przyczynili się do wspaniałych widowisk!

- Dziesięć bramek w dwóch meczach? To najpiękniejsza twarz dzisiejszego futbolu, za którą kibic jest gotów zapłacić każde pieniądze! Dzień po meczu rozmawiałem o nim z moimi studentami. Nawet ci, którzy piłką się nie pasjonują, przyznawali, że z zainteresowaniem go obejrzeli! A wiadomo, jak na tym tle wyglądało spotkanie Polski z Litwą…

- Ano właśnie. Jak panu podobała się gra Biało-Czerwonych? I czy my jesteśmy w stanie zrobić Holandii jakąkolwiek krzywdę?

- Szczerze? Gdyby brać pod uwagę mecze z Litwą i Maltą, szanse Polaków na podjęcie walki z Holendrami oceniam na bardzo małe, bardzo nikłe. Dlaczego? Ponieważ... nie jest to drużyna. Gorzki smak na widok gry Biało-Czerwonych został mi jeszcze po EURO, gdzie – moim zdaniem – byli jednym z najsłabszych zespołów. Ja wiem, że przeciwko Holendrom zagrali zupełnie nieźle, trochę stracha im napędzili Ale dziś zupełnie nie widać u nich radości z gry.

- Selekcjoner mówi, że liczy się wynik, zdobyte punkty!

- To złudzenie. Ludzie wykładają po 250 zł, żeby obejrzeć mecz reprezentacji. I chcieliby trochę tej radości kadrowiczów z gry, trochę efektownej piłki w ich wykonaniu zobaczyć. Gdyby ona się pojawiła, przyszedłby z nią też wynik. Ale ja tych elementów nie widzę. Brakuje ich, co – moim zdaniem jest winą selekcjonera. A w takim razie… może trzeba się zastanowić nad zmianą selekcjonera Biało-Czerwonych? Bo przecież dobrych piłkarzy Polakom nie brakuje.

- Jakoś tego w kadrze nie widać…

- Ale oni są. Robert Lewandowski – pierwszy z brzegu. Zawodnik bezcenny w takich meczach, jak ten z Litwą. Kiedy w zasadzie gra wygląda na 0:0, a on jest w stanie sam, indywidualnie, jednak tę szalę na korzyść drużyny przechylić. To jest rola światowej klasy napastnika, którego w tym momencie Holandii brakuje. Po cichu Holendrzy wam tego Lewandowskiego zazdroszczą...

- Sęk w tym, że Lewandowski tę klasę prezentuje w reprezentacyjnej koszulce głównie w meczach z przeciętnymi rywalami. Zgadza się pan?

- Bo ma taką drużynę, jaką ma. Od ładnych paru lat nic się nie buduje w Polsce. Za często zmieniano selekcjonerów, a więc i koncepcje budowy i gry drużyny. Jeśli w korporacji prezes mówi: „Idziemy w prawo”, a pół roku później jego następca oznajmia: „Nie, jednak w lewo”, to na powodzenie nie ma szans. Brak stabilizacji to – w każdej dziedzinie – najgorsza rzecz. Bez niej nie można zbudować teamu!

- Rozumiem, że – pańskim zdaniem – Polacy mogą grać lepiej niż w dwóch ostatnich meczach?

- Oczywiście, potencjał jest. Niech pan spojrzy choćby na Kubę Modera – przywołuję go, bo go oglądam na co dzień w Feyenoordzie. Przez prawie dwa lata nie grał w piłkę, by – w ciągu kilku tygodni – stać się jednym z trzech topowych piłkarzy w lidze holenderskiej. Jeżeli dwóch-trzech kolejnych piłkarzy z tego nowego pokolenia w polskiej kadrze wejdzie na ten swój „high level”, możecie być groźni.

- Jak mają wejść, skoro wielu z nich nie gra regularnie w klubach?

- I to jest największy problem polskiej piłki. Z reguły już na bardzo wczesnym etapie swej przygody z futbolem utalentowani gracze po prostu dokonują niewłaściwych wyborów drużyn, w których chcą się rozwijać. Moder jest tego klasycznym przykładem. W jego przypadku kolejność powinna być odwrotna. Najpierw liga holenderska, dopiero potem skok na głęboką wodę do Premier League. Podobnie bywało w wielu innych przypadkach. Macie na tyle zdolnych graczy, że powinniście być na każdym wielkim turnieju, i na większości z nich wychodzić z grupy! I to nawet obecnym składzie. Pod warunkiem jednak, że – po pierwsze – ci gracze nie będą w klubach siedzieć na ławie. I po drugie – że będą mieć w kadrze naprawdę fachowego trenera.

- Michał Probierz nim jest?

- Moim zdaniem Probierz jest dobrym trenerem na ekstraklasę. Poza nią jeszcze niczego godnego uwagi nie pokazał. W Grecji go pogonili, zanim zdążył założyć buty…