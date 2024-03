Ohydne zachowanie kibiców Walii podczas hymnu Polski. Fani biało-czerwonych wściekli, wylały się pomyje

Na stadionie w Cardiff zasiadło nieco ponad 26 tysięcy kibiców. Zdecydowaną przewagę mieli rzecz jasna kibice reprezentacji Walii, ale i Polaków nie zabrakło na trybunach. Mateusz Borek w rozmowie z "Super Expressem" zdradził, że 1820 wejściówek, które przysługiwało fanom Biało-Czerwonych, również rozeszło się w iście ekspresowym tempie.

Walia - Polska: Gwizdy i buczenie podczas hymnu Polski

Choć sympatycy piłkarzy Michała Probierza dawali z siebie wszystko, to podczas Mazurka Dąbrowskiego swoim śpiewem nie byli w stanie zagłuszyć wręcz skandalicznego zachowania fanów gospodarzy. Kibice Walii podczas hymnu Polski buczeli i gwizdali wniebogłosy. Nie jest to co prawda rzadki przypadek podczas meczów piłki nożnej, ale za każdym razem tego typu sytuacje wołają o pomstę do nieba...

Gwizdy w trakcie hymnu. Zawsze znajdą się jakieś dzbany, które wpadną na ten idiotyczny pomysł.. pic.twitter.com/I99DWv7sRN— Damian Michałowski (@damianmichal) March 26, 2024

Co to za zagłuszanie naszego hymnu#WALPOL— 𝑩ü𝒓𝒔𝒊𝒏𝒍𝒚✨ (@tinistas880) March 26, 2024

Co ciekawe, gwizdy i buczenie podczas hymnu Polski nie spodobało się także niektórym kibicom reprezentacji Walii...