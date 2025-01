Operator PGE Narodowego publicznie rozliczył PZPN! Milionowe straty, mocna odpowiedź na możliwe przenosiny

Czółko do czółka; kuriozalne zachowanie reprezentanta Polski, fatalne konsekwencje. Bartłomiej Drągowski wyrzucony z boiska

Stadion PGE Narodowy rozlicza PZPN

Informację o przenosinach piłkarskiej reprezentacji Polski z PGE Narodowego w Warszawie na Stadion Śląski w Chorzowie jako pierwszy przekazał Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl. "Super Express" nieoficjalnie ustalił, że zarządcy stołecznego obiektu oczekiwali w nowej umowie kwoty ok. 2,5-krotnie wyższej, a rozmowy wydawały się być zakończone. Nowe światło na sytuację rzuca jednak oficjalny komunikat spółki operującej stadionem PGE Narodowym. Spółka PL.2012+ twierdzi, że o wszystkim dowiedziała się z mediów, a do tego ujawniła dokładny finansowy bilans za ostatnie mecze reprezentacji.

Jeszcze drożej niż za mecz reprezentacji. Najważniejszy punkt negocjacji PZPN z PGE Narodowym, nowe kulisy

Pełna treść komunikatu:

"W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi miejsca rozgrywania meczów reprezentacji Polski w piłce nożnej informujemy, że rozmowy operatora PGE Narodowego, Spółki PL.2012+, z Polskim Związkiem Piłki Nożnej nie zostały oficjalnie zakończone a o rzekomym jednostronnym zakończeniu trwających od końca października 2024 rozmów z PZPN zarząd Spółki PL.2012+ dowiedział się z przekazów medialnych. Ze zdumieniem przyjęliśmy informacje medialne, że PZPN postanowił nie organizować meczów reprezentacji na PGE Narodowym.

Pragniemy poinformować opinię publiczną, że w listopadzie 2024 roku przestał obowiązywać aneks podpisany między Spółką PL.2012+ a PZPN i konieczne było podpisanie nowej umowy. Należy zaznaczyć, że umowa ramowa zawarta prawie 12 lat temu, 9 maja 2013 roku, między Spółką PL.2012+ a Polskim Związkiem Piłki Nożnej, określała szczegółowo zasady współpracy między stronami przy organizacji meczów. Na podstawie tej umowy Spółka PL.2012+ zobowiązana była do każdorazowego zapewnienia i pokrycia kosztów murawy, ochrony, zabezpieczenia medycznego, sprzątania, infrastruktury czasowej, obsługi technicznej i informatycznej obiektu oraz zużycia mediów.

Za mecz Polska – Belgia rozegrany w 2022 roku PZPN zapłacił 1,2 mln zł. Koszty murawy – ponad 1 mln zł i koszty operacyjne - ponad 860 tys. zł pokryła Spółka PL.2012+. Umowa zobowiązywała jednocześnie Spółkę PL.2012+ do wykupienia świadczeń od PZPN na kwotę 1 130 863 zł. Końcowy bilans Spółki PL.2012+ wyniósł – minus 1,8 mln zł.

Za mecz Polska – Niemcy rozegrany w 2023 roku PZPN zapłacił 1,3 mln zł. Koszty murawy – 1,033 mln zł i koszty operacyjne, ponad 1 mln zł pokryła Spółka PL.2012+. Umowa zobowiązywała jednocześnie operatora do wykupienia świadczeń od PZPN na kwotę ponad 858 tys. zł. Końcowy bilans Spółki PL.2012+ wyniósł – minus 1,6 mln zł.

Za mecz Polska – Estonia rozegrany w 2024 roku PZPN zapłacił 1,3 mln zł. Koszty murawy – 1,1 mln zł i koszty operacyjne, ponad 1,2 mln zł pokryła Spółka PL.2012+. Umowa zobowiązywała jednocześnie operatora do wykupienia świadczeń od PZPN na kwotę 1 323 996 zł. Końcowy bilans Spółki PL.2012+ wyniósł – minus 2,3 mln zł.

Za dwumecz Polska – Ukraina oraz Polska – Turcja rozegrany w 2024 roku PZPN zapłacił 3,3 mln zł. Koszty murawy – 1,9 mln zł i koszty operacyjne, ponad 1,4 mln zł pokryła Spółka PL.2012+. Umowa zobowiązywała jednocześnie operatora do wykupienia świadczeń od PZPN na kwotę 1 704 300 zł. Końcowy bilans Spółki PL.2012+ wyniósł – minus 1,8 mln zł.

Za dwumecz Polska – Portugalia i Polska – Chorwacja rozegrany w 2024 roku PZPN zapłacił 3,3 mln zł. Koszty murawy – 1,1 mln zł i koszty operacyjne, ponad 1,8 mln zł pokryła Spółka PL.2012+. Umowa zobowiązywała jednocześnie operatora do wykupienia świadczeń od PZPN na kwotę 2 417 000 zł. Końcowy bilans Spółki PL.2012+ wyniósł – minus 1,9 mln zł.

Za mecz Polska – Szkocja rozegrany w 2024 roku PZPN zapłacił 1,9 mln zł. Koszty murawy – 810 tys. zł i koszty operacyjne, ponad 1,2 mln zł pokryła Spółka PL.2012+. Umowa zobowiązywała jednocześnie operatora do wykupienia świadczeń od PZPN na kwotę 762 500 zł. Końcowy bilans Spółki PL.2012+ wyniósł – minus 800 tys. zł.

Z tytułu sprzedaży biletów dochód PZPN szacowany jest na kwotę 6-9 mln zł za każdy mecz.

Powyższe dane jasno wskazują, iż wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy między stronami nie pokrywało rzeczywistych i całkowitych kosztów przeprowadzenia operacji meczowej. W ofercie współpracy na rok 2025 Spółka PL.2012+ zaproponowała PZPN kwotę czynszu wyższą o około 35%, tj. 1,89 mln w przypadku meczu pojedynczego, a 1,39 mln w przypadku meczu podwójnego. Spółka cały czas pozostaje w gotowości do prowadzenia negocjacji.

Dla porównania każdy inny organizator wydarzenia na PGE Narodowym ponosi we własnym zakresie koszty przygotowania infrastruktury tymczasowej niezbędnej do przeprowadzenia imprezy – tj. budowa sceny, toru wyścigowego, lodowisk itp. Powyższe dotyczy zarówno podmiotów komercyjnych, jak i związków sportowych, stowarzyszeń i fundacji, np. umowa PL.2012+ z organizatorem Speedway Grand Prix of Poland, czyli Polskim Związkiem Motorowym nie obejmuje przygotowania toru żużlowego.

Jeszcze raz pragniemy podkreślić, że PGE Narodowy jest miejscem historycznym dla polskiej reprezentacji. Arena została wybudowana z myślą o mistrzostwach Europy w 2012 roku i od tego momentu rozegrano na niej łącznie 45 meczów polskiej reprezentacji, w których padło aż 97 goli. To właśnie tutaj Biało Czerwoni świętowali swoje największe sukcesy, takie jak awans na mistrzostwa Europy czy mistrzostwa świata. To tutaj również legendy naszej kadry kończyły swoją reprezentacyjną karierę. Pragniemy podkreślić, że kierując się dobrem polskich kibiców oraz troską o rozwój polskiej piłki nożnej Spółka PL.2012+ pozostaje otwarta na rozmowy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej"