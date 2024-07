Piłkarskie Euro znów Polsce?! Cezary Kulesza napisał to wprost, PZPN już się szykuje

To największa piłkarska nadzieja Biało-Czerwonych na najbliższe lata. Sposób myślenia tego chłopaka musi się podobać!

UEFA poinformowała o rozpoczęciu procesu wyboru gospodarza mistrzostw Europy kobiet w 2029 roku. Wnioski o organizację Euro można składać do 24 września, a gospodarz tejże imprezy zostanie wybrany w grudniu 2025. W turnieju weźmie udział 16 reprezentacji. Wspólną kandydaturę – oprócz Polski – zapowiedziały również Dania i Szwecja. Zgodnie z wymogami UEFA gospodarzami turnieju mogą być maksymalnie dwa sąsiadujące ze sobą kraje, dysponujące jednym stadionem mogącym zgromadzić 50 000 widzów, trzema o pojemności 30 000 i czterema na więcej niż 20 000 widzów.

Euro 2029 w Polsce? PZPN złożył oficjalną kandydaturę

– Przyznanie organizacji mistrzostw Europy kobiet do lat 19 i mistrzostw świata kobiet do lat 20 jest dowodem uznania naszych wysiłków i zaangażowania w rozwój piłki nożnej kobiet. Przyjęta przez zarząd PZPN „Strategia Piłki Nożnej Kobiet w Polsce na lata 2022-26” jest jednym z najważniejszych dokumentów wskazujących kierunek naszej codziennej pracy, a organizacja przyznanych nam turniejów międzynarodowych kolejnym krokiem milowym na drodze do jej realizacji. Jestem przekonany, że oba te wydarzenia będą piłkarskim świętem, zorganizowanym na najwyższym poziomie. Naszym kolejnym celem jest organizacja Euro w wydaniu pierwszych reprezentacji kobiet, popularyzująca ten sport w Polsce. Bardzo nam na tym zależy – powiedział prezes Cezary Kulesza.

