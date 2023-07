Podano datę oficjalnego pożegnania Jakuba Błaszczykowskiego! Oficjalny komunikat

Jakub Błaszczykowski postanowił zakończyć swoją długą karierę. Były zawodnik BVB, Wolfsburga, Fiorentiny, zasłużony reprezentant Polski i do niedawna zawodnik Wisły Kraków ogłosił za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych, że już więcej nie zobaczymy go na piłkarskich boiskach. Wisła Kraków, a więc klub, którego Błaszczykowski jest wychowankiem, dała specjalne oświadczenie, w którym napisała, kiedy fani będą mogli się pożegnać z legendą.

Wisła Kraków ogłasza pożegnanie Błaszczykowskiego. Znamy datę

Okazuje się, że do pożegnania Błaszczykowskiego dojdzie 5 sierpnia 2023 w trakcie meczu Wisły ze Stalą Mielec w rozgrywkach I ligi.

- 5 sierpnia 2023 roku to ważna data dla wiślackiej społeczności nie tylko ze względu na inaugurację rozgrywek sezonu 2023/2024 przy Reymonta, lecz także na przypadające na ten dzień pożegnanie Jakuba Błaszczykowskiego w roli piłkarza Wisły Kraków. Legendarny pomocnik zakończy piękną karierę piłkarską w obecności wiernych fanów Białej Gwiazdy w trakcie meczu #WISSTA. Jakub Błaszczykowski nie będzie dłużej kontynuował piłkarskiej kariery i nie znajdzie się w składzie drużyny z R22 na zbliżające się rozgrywki, ale boiskowe wspomnienia z jego udziałem wciąż pozostaną w naszej pamięci. Klub planuje jednak odpowiednio uhonorować swoją Legendę, dlatego zapraszamy Was do uczestnictwa w spotkaniu. - brzmi komunikat Wisły Kraków na stronie internetowej klubu.