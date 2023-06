Polska - Niemcy O KTÓREJ? Mecz Polska - Niemcy GODZINA meczu Polska - Niemcy 16.06 O KTÓREJ GODZINIE i kiedy Polska - Niemcy?

Polska - Niemcy DZISIAJ O KTÓREJ GODZINIE? Polska - Niemcy KIEDY mecz?

O możliwej rywalizacji Polski z Niemcami na PGE Narodowym mówiło się od dawna. Długo były to jedynie plotki, które nie znajdywały odzwierciedlenia w rzeczywistości, ale parę miesięcy temu Cezary Kulesza oficjalnie potwierdził, że biało-czerwoni stoczą towarzyski bój w Warszawie właśnie z naszymi zachodnimi sąsiadami. Tak czy inaczej spotkanie przyciągałoby uwagę wielu tysięcy fanów, ale w piątek będzie miało miejsce wyjątkowe wydarzenie, które jeszcze bardziej interesuje kibiców. Spotkanie Polski z Niemcami będzie ostatnim oficjalnym meczem Jakuba Błaszczykowskiego w biało-czerwonych barwach. Legenda reprezentacji pojawi się na placu gry i zostanie pożegnana przez kilkadziesiąt tysięcy fanów. To najprawdopodobniej będzie najważniejsze wydarzenie piątkowego wieczoru na PGE Narodowym.

Polska - Niemcy GODZINA meczu Polska - Niemcy O KTÓREJ DZISIAJ?

- Wczoraj przyjeżdżając na reprezentację dotarło do mnie, co się dzieje. Że będę miał przyjemność podziękować za lata reprezentowania kraju. Myślę, że te kilkanaście lat w kadrze to były momenty radości, ale też porażki. Tak to jest w sporcie. Najważniejsze było jednak, że dawałem z siebie sto procent. Najcięższą rzecz jest teraz panowanie nad emocjami - powiedział na konferencji prasowej Jakub Błaszczykowski.

Mecz Polska - Niemcy odbędzie się w piątek 16 czerwca. Pierwszy gwizdek w spotkaniu zaplanowano na godzinę 20:45. Transmisja z rywalizacji na kanałach TVP 1 oraz TVP Sport oraz na stronie sport.tvp.pl. Relacja z meczu Polska - Niemcy na żywo w Internecie na portalu sport.se.pl. Zapraszamy!