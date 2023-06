i Autor: Pawł Skraba Sklep w Mołdawii

Najbiedniejszy kraj Europy?

Poszliśmy na zakupy w Mołdawii. Od ceny chleba zakręciło nam się w głowach [WIDEO]

Już wieczorem mecz Mołdawia – Polska w eliminacjach do Euro 2024. Do Kiszyniowa przyjechali nie tylko piłkarze reprezentacji Polski, ale też wielu kibiców. Duże zaskoczenie może niektórych spotkać w sklepach. Okazuje się, że cena bochenka chleba to jedynie 1,50 zł! „Super Express” zrobił zakupy i przeanalizował mołdawskie ceny.