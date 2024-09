Powódź bezlitosna dla rodziny Piotra Zielińskiego. "Nie ma już nawet budynku". Koszmar

Anna Lewandowska wstrząśnięta sytuacją Polaków. Tak zaregowała na powódź. Zwróciła się do swoich fanów

Powódź dotknęła rodzinę Piotra Zielińskiego

Ząbkowice Śląskie - rodzinna miejscowość Piotra Zielińskiego - również odczuły skutki powodzi, która od kilku dni sieje spustoszenie na południu Polski. Piłkarz od 13 lat żyje we Włoszech i to tam założył rodzinę, ale jego najbliżsi padli ofiarą żywiołu. Ojciec 30-latka, Bogusław Zieliński, opowiedział WP Sportowym Faktom o skutkach katastrofy. Ta dotknęła między innymi rodzinę od strony Laury Zielińskiej (z domu Słowiak) - żony zawodnika Interu. Chodzi o sklep w Lądku-Zdroju, z którego nic nie zostało.

- Każdy z okolicy ma kogoś, kto został dotknięty powodzią. Biuro naszej księgowej w Kamieńcu zostało zalane, musiała się przenosić. Rodzina od strony żony Piotrka straciła sklep w Lądku. Woda go zburzyła, zmiotła z powierzchni. Nie ma już nawet budynku. To był sklep w niskiej zabudowie i po prostu zniknął. Dalsza rodzina z okolic Stronia Śląskiego jest odcięta, bez prądu, muszą organizować agregaty - przyznał pan Bogusław w rozmowie z WP Sportowe Fakty.

- Jeszcze w piątek byłem ze znajomym w Lądku-Zdroju. To około czterdziestu kilometrów od Ząbkowic Śląskich, naszego miasta. Ludzie przyjechali do Lądka na turnusy do sanatorium, a później nie mieli jak stamtąd wyjechać. Cała okolica została zdemolowana przez falę - opowiadał ojciec piłkarza. Na szczęście sytuacja w okolicy zdaje się stabilizować, a alarm dotyczy teraz m.in. Wrocławia i Opola.

- W Kłodzku poziom wody obniżył się o kilka metrów, rzeka jest już w korycie. To naprawdę dobra wiadomość. Miejmy nadzieję, że Opole i Wrocław obronią się przed falą. Teraz ważne, by wszystkie zniszczenia odbudować i pomóc potrzebującym - zaznaczył tata Zielińskiego, który szczęśliwie nie poniósł większych szkód. Woda dostała się też do Ząbkowic, ale tamtejsze straty ciężko w ogóle porównywać z tymi z Lądka-Zdroju czy Stronia Śląskiego.