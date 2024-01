Prezes PZPN mocno wierzy w tego piłkarza. Stracił wiele miesięcy, ale już wrócił. Czy niebawem zbawi kadrę?

Przez baraże na EURO

Reprezentacja Polski fatalnie wypadła w eliminacjach EURO 2024. Miał być bezpośredni awans, ale nic z tego nie wyszło. Kadra zajęła dopiero trzecie miejsce w grupie za Albanią i Czechami, które zagrają w niemieckim turnieju. Biało-czerwoni o przepustkę na mistrzostwa Europy muszą rywalizować w barażach. Najpierw zagramy w nich z Estonią, a w przypadku triumfu ze zwycięzcą pary Walia - Finlandia. Czy podopieczni trenera Michała Probierza zagrają na EURO? Jeśli tak by się stało, to w grupie będziemy mieli topowych rywali jak Holandia, Austria czy Francja.

Prezes PZPN jest optymistą. Podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych zwrócił uwagę na tego kadrowicza. Liczy na to, że do formy po kontuzji wróci pomocnik Jakub Moder, który przez ostatnie miesiące leczył uraz kolana. Ostatnio już gra w Brighton. Czy to on właśnie on zbawi drużynę narodową i zdąży z formą na wspomniane baraże? - Z tego co obserwuję, to ważne jest, w jakiej formie są nasi zawodnicy i czy grają w czołowych, europejskich klubach - powiedział prezes Cezary Kulesza w rozmowie z PAP. - Nie tylko w Europie. Wiele zależy od dyspozycji w danym czasie. Pozytywne jest, że do gry wraca Jakub Moder, który na pewno dużo pomoże naszej reprezentacji. Trzeba trzymać kciuki i liczyć, żeby nasza reprezentacja trafiła z dobrą formą - zaznaczył szef polskiej federacji, cytowany przez PAP.

