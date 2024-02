Probierz o swojej przyszłości, jeśli Polska odpadnie z baraży! Wszystko powiedział, jaśniej sie nie da!

Żyła dokonała coming-outu. Teraz zwraca się prosto do Tuska, ma mu do powiedzenia jedno!

Michał Probierz postanowił powiedzieć o tym, co może stać się z jego przyszlością. W rozmowie z "Kanałem Zero", selekcjoner stwierdził wprost, co może być z jego przyszłością, kiedy wraz z drużyną narodową nie podoła w barażach mistrzostw Europy. Te słowa nie pozostawiają cienia wątpliwości!

Michał Probierz o tym, co się z nim stanie, jak Polska nie przejdzie barażu. Mocne słowa!

Michał Probierz powiedział wprost z "Kanałem Zero", że zdaje sobie sprawę, że gdy Polska nie przejdzie baraży, to wokół jego posady może zrobić się gorąco. Sam jednak wie, że z tym po prostu wiąże się praca trenera i sam wielokrotnie doświadczał takich sytuacji.

- Jeżeli nie wygramy baraży, będę miał “duszno”? To jest normalne w branży. Jeżeli trener miałby się tym przejmować, to nie powinien pracować w tym zawodzie. Ja już wiele razy miałem duszno, tyle razy ciepło, tyle razy budowali pomniki i je burzyli. To nie jest problem. Kwestia oddzielenia pewnych kwestii na rzeczy, na które mam wpływ i nie mam wpływu - powiedział Michał Probierz w rozmowie z "Kanałem Zero".