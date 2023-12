i Autor: Cyfra Sport Cezary Kulesza

Kolejny skandal

PZPN zabrał morze wódki na mundial w Katarze?! "Pito bez przerwy". Gargantuiczna afera, która nie mieści się w głowie

Tomasz Piechna 12:48

Ostatnie miesiące nie są spokojne dla PZPN. Co chwila w mediach pojawiają się informacje o kolejnych skandalach i aferach w związku. We wszystkich rewelacjach nie brakuje wiadomości o alkoholu. Tym razem również jest podobnie, bo portal Meczyki.pl opublikował artykuł, w którym sugeruje, że na prośbę PZPN do Kataru przetransportowane znaczne ilości alkoholu. Dla "zwykłego" człowieka wwóz takiego towaru mógł się skończyć nawet karą więzienia.