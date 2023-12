Rewelacja jesieni w ekstraklasie na celowniku znanego klubu. To może być hitowy transfer

Jerzy Brzęczek nie ukrywał, co myśli o Robercie Lewandowskim. Jego opinia rozeszła się szerokim echem, walnął prawdę między oczy

Za 23-letnim Wdowikiem runda życia, bo lewy obrońca Jagiellonii zdobył w niej 9 bramek i miał dwie asysty. Jego drużyna jest wiceliderem ekstraklasy. Znakomite statystyki i jego gra wzbudziły zainteresowanie klubów w Europie. Jednym z nich jest najbardziej utytułowany klub w Turcji, Galatasaray Stambuł. Według tamtejszych mediów jest to związane z tym, że niepewne jest pozostanie w zespole „Galatay” Hiszpana Angelino, wypożyczonego z RB Lipsk. Według portalu „Fanatik”, Galatasaray szuka lewego obrońcy o podobnej charakterystyce jak Hiszpan, a te wymogi spełnia Wdowik.

W minionej rundzie strzelił aż 9 goli, w tym 5 z rzutów wolnych. Zadebiutował w reprezentacji Polski w meczu z Łotwą. Innym kandydatem na lewą obronę w drużynie 23-krotnego mistrza Turcji ma być Bradley Locko. 21-letni Francuz jest obrońcą Stade Brestois, aktualnie czwartej drużyny Ligue 1. Wyceniany jest przez portal transfermarkt na 7 mln euro. Dla porównania według tego samego portalu wartość Wdowika to „tylko” 900 tys. euro. Wdowik trafił na Podlasie w styczniu 2020 roku z Odry Opole, za kwotę ...25 tys. euro. Z Jagą wiąże go kontrakt do czerwca 2025 roku.

