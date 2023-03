Sprawdziliśmy ceny w sklepie w Czechach. Paragon grozy? Polska inflacja to przy tym pikuś... [WIDEO]

Przez lata swojej gry na najwyższym poziomie, Robert Lewandowski nie tylko potwierdził, że zalicza się do grona najlepszych zawodników i napastników na świecie, ale również zyskał rzeszę wiernych fanów na całym świecie. Gdy tylko pojawiły się oficjalne zapowiedzi dokumentu "Lewandowski NIEZNANY", kibice kapitana reprezentacji Polski mogli zacierać ręce i wyczekiwać filmu o Polaku, po którym mogliby poznać go o wiele lepiej. Od razu można było również zakładać, że w materiale poruszone będą trudne dla Lewandowskiego tematy i sam potwierdził to w swojej rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Robert Lewandowski otworzył się przed kamerami. Nie mógł powstrzymać łez, kiedy zaczęli rozmawiać o tacie

Fani "Lewego" niejednokrotnie mieli okazję przekonać się już, że poruszenie tematu ojca Roberta Lewandowskiego, jest dla kapitana Biało-czerwonych niezwykle trudne i zawsze, kiedy rozpoczynały się rozmowy na ten temat, oczy Roberta zachodziły łzami. Nie inaczej było, jak się okazuje, podczas nagrywania dokumentu dla "Prime Video". Tu jednak Lewandowski nie mógł uciec od rozmowy i postanowił się otworzyć.

Robert Lewandowski nie mógł powstrzymać łez. Emocje wzięły górę, kiedy tylko pojawił się ten temat. Otworzył się na całego

- Przegadaliśmy dziesiątki godzin o moim życiu, moich doświadczeniach, wydarzeniach. Ale tak, zgadza się, rozmowa o tacie była jedną z najtrudniejszych. O tacie mówiłem wiele razy w wywiadach i wówczas też pojawiały się łzy. Jednak w wywiadach mogłem od tego tematu uciec, żeby się nie rozkleić. Teraz w filmie było inaczej. Tu było bardzo dużo czasu, dlatego mogłem pokazać, co rzeczywiście czuję - wyznał Lewandowski w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" ujawniając, czego może spodziewać się w filmie, który swoją premierę będzie miał 31 marca.