Robert Lewandowski nie radzi sobie z tym dobrze. Chodzi o jego biznes, piszą o coraz mniejszym zysku!

Robert Lewandowski ma za sobą nienajlepszy okres. W aspekcie piłkarskim zawodnik Barcelony jest po nieudanych mistrzostwach Europy, na których reprezentacji Polski nie udało się wyjść z fazy grupowej turnieju. W klubie także nie powodziło się za dobrze, gdyż Barcelona przegrywała każde trofeum. Teraz sprawy nie mają się dobrze z jednym z biznesów zawodnika, o czym informują "Wirtualne Media". Okazuje się, że działalność prowadzona przez byłego snajpera Bayernu Monachium zaliczyła spory spadek wartości netto.

Robert Lewandowski nie może być zadowolony. Duża strata wartości jednego z jego biznesów

Robert Lewandowski nie zarabia tylko i wyłącznie z gry w piłkę i z kontraktów reklamowych. Zawodnik Barcelony posiada liczne biznesy, a najpopularniejszym z nich jest warszawska restauracja Nine's. Piłkarz posiada jednak jeszcze między innymi agencję marketingową RL Media, która według danych przyniosła piłkarzowi spadek. Jeszcze w 2022 roku zysk netto wyniósł 324,6 tysiąca złotych, a w ubiegłym roku 175,5 tysiąca złotych.

- RL Media to agencja marketingowa, stworzona w 2017 roku i prowadząca kampanie różnych firm z całej Polski. Na początku działalności zajmowała się głównie prowadzeniem działań marketingowych Roberta i Anny Lewandowskich, lecz z czasem poszerzyła swoje wpływy. "W RL Meda 50,99 proc. udziałów ma należąca do Group One agencja Value Media, 48,99 proc. - kontrolowana przez Roberta Lewandowskiego spółka 5in9 Global, a 0,02 proc. to udziały własne agencji - czytamy na stronie Wirtualne Media.