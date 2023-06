Stało się! Robert Lewandowski stracił prowadzenie, w tym zestawieniu rządził ponad 10 lat, musiał ustąpić

Robert Lewandowski swoją renomę zbudował przede wszystkim występami w Bayernie Monachium, choć na światowy poziom zaczął wchodzić już w Borussii Dortmund – to jeszcze w żółto-czarnych barwach strzelał przecież cztery bramki Realowi Madryt w Lidze Mistrzów. Wartość Lewandowskiego systematycznie rosła i w 2018 roku był wyceniany przez portal Transfermarkt na 90 mln euro! Co jasne, po upływie lat wartość piłkarza, właśnie ze względu na wiek spada i nie inaczej jest w przypadku zawodnika Barcelony – mimo że wciąż pokazywał się z jak najlepszej strony. Mimo spadków „Lewy” wciąż był najwyżej wycenianym polskim piłkarzem, aż do teraz.

Lewandowski nie jest już najdroższy. Nowy lider

Mówi się, że piłkarz jest tyle wart, ile ktoś jest w stanie za niego zapłacić. Wyceny portalu Transfermarkt dają jednak kibicom pewien pogląd na to, jaką wartość obecnie przedstawia dany zawodnik, co na składają się m.in. forma, długość kontraktu, wiek i klub, z którym jest związany piłkarz. W najnowszym zestawieniu Robert Lewandowski jest wyceniany na 30 mln euro, co oznacza, że nie jest już najwyżej wyceniony – wyprzedził go Piotr Zieliński, którego wartość niemiecki portal ocenia na 40 mln euro. Lewandowski po raz ostatni nie był na czele tego zestawienia w styczniu 2011 roku, gdy był wyceniany na 6 mln euro, a Jakub Błaszczykowski na 7,5 mln euro.

Nowy lider w zestawieniu, Piotr Zieliński, ma za sobą bardzo udany sezon w SSC Napoli. Polak był ważną częścią zespołu i zdobył z nim mistrzostwo Włoch – pierwsze dla tego klubu od wielu dekad. Zieliński przez lata potwierdzał swoją jakość, a nad Lewandowskim ma tę przewagę, że jest od niego o 6 lat młodszy. Trzecim najdroższym polskim piłkarzem obecnie jest natomiast Matty Cash (22 mln), a tuż za nim plasuje się Jakub Kiwior (20 mln).