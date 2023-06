Barcelona znalazła następcę Lewandowskiego. Talent z Brazylii wart grube miliony

Neymar wróci do Barcelony? Xavi powiedział wszystko, niczego nie ukrywał

Barcelona nie ma naturalnego następcy na pozycji „9” dla Lewandowskiego. „Duma Katalonii” długo szukała odpowiedniego kandydata na rynku piłkarskim i w końcu podjęła decyzję. Tak przynajmniej twierdzi Javi Miguel z dziennika "AS". Według niego do Barcelony trafi Vitor Roque, aktualnie piłkarz Athletico Paranaense, występującego w najwyższej klasie rozgrywkowej w Brazylii. Roque, który w lutym skończył dopiero 18 lat jest gwiazdą zespołu. Ma już za sobą debiut w pierwszej reprezentacji Brazylii, który zaliczył w marcu tego roku przeciwko reprezentacji Maroka. Według dziennika "AS" Barcelona zgodziła się zapłacić za Roque 40 mln euro.

Młody Brazylijczyk nie trafi do klubu z Katalonii od razu, ale dopiero w momencie, gdy znajdzie się dla niego miejsce w budżecie płac. Jak wiadomo Barcelona od dłuższego czasu ma tym problem i związku z tym musi rozstać się z niektórymi zawodnikami. W pierwszej kolejności wymieniani są Franck Keesie i Ferran Torres. Roque jest piłkarzem Athletico Paranaense od lipca 2022 roku. Wcześniej grał w Cruzeiro. W minionym sezonie w 25. meczach w barwach Athletico strzelił 10 goli i miał 5 asyst. W 11 meczach reprezentacji Brazylii U-20 zdobył 6 bramek.

Adam Nawałka o braku powołań dla Grosickiego, Glika i Krychowiaka. Odniósł się do słów selekcjonera z konferencji prasowej [TYLKO U NAS]