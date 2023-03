Szokująca decyzja Fernando Santosa. Kibice Lecha Poznań mogą być źli, zaskakujący plan selekcjonera

Sięgajcie do kieszeni!

Fernando Santos wreszcie to ogłosił. Postawił naprawdę trudne warunki, kibice długo czekali na tę deklarację

Do pierwszego zgrupowania reprezentacji Polski pod wodzą Santosa zostały niecałe dwa tygodnie, a emocje związane z debiutanckimi powołaniami nowego selekcjonera narastają. Tym bardziej, że 68-latek nie omija Ekstraklasy i regularnie pojawia się na meczach polskich klubów. Także w europejskich pucharach, gdzie w dalszym ciągu walczy Lech Poznań. Santos na żywo oglądał zwycięstwo Kolejorza z Bodo/Glimt w 1/16 finału Ligi Konferencji Europy, ale dość niespodziewanie zrezygnował z wizyty w stolicy Wielkopolski podczas boju o ćwierćfinał z Djurgardens IF. Jego uznanie znalazło inne spotkanie, w którym może wystąpić potencjalny kadrowicz.

Zaskakująca decyzja Fernando Santosa. Kibice Lecha Poznań mogą być źli

Jak poinformował Sebastian Staszewski z portalu "Interia", Santos w czwartek pozostanie w Warszawie, by obejrzeć na stadionie Legii mecz Szachtar Donieck - Feyenoord. Starcie 1/8 finału Ligi Europy jest dla niego szczególnie atrakcyjne z powodu Sebastiana Szymańskiego, który w ostatni weekend wrócił do gry po kontuzji kolana i prawdopodobnie wystąpi też w czwartek. Portugalczyk pojawi się na tym meczu wraz z trenerem bramkarzy, Fernando Justino. Nie oznacza to jednak, że całkowicie pominął rywalizację Lecha.

W Poznaniu poczynania mistrzów Polski mają obserwować asystenci Santosa - Ricardo Santos oraz Joao Costa. To oni zobaczą na własne oczy większą liczbę potencjalnych kadrowiczów, ale wygląda na to, że Szymański ma być w reprezentacji Portugalczyka kluczową postacią. Może cieszyć to, że trener Feyenoordu chwalił polskiego pomocnika po rozegraniu 21 minut w sobotnim powrocie po kontuzji. Być może Arne Slot da 23-latkowi więcej czasu właśnie przeciwko Szachtarowi. Początek meczu Szachtar - Feyenoord 9 marca o godzinie 21:00.

