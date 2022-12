Szokujące doniesienia z kadry. Lewandowski miał być zażenowany treningami Michniewicza, porażające ustalenia

Jan Tomaszewski wprost o sytuacji Michniewicza. To miało zadecydować o wszystkim, nie pozostawił wątpliwości

Jeszcze podczas mistrzostw świata w Katarze bardzo dużo mówiło się o stylu gry reprezentacji Polski. Czesław Michniewicz i piłkarze nie ukrywali, że na mundialu będą stosować defensywny styl i faktycznie tak było. Jednak za skuteczną obroną nie szły ataki i próby zdobywania bramek, co przekładało się na brak efektownej gry. A to bardzo nie podobało się kibicom, co wyrażali w negatywnych komentarzach w Internecie.

Lewandowski zażenowany treningami Michniewicza? Szokujące ustalenia

Po porażce z Francją w 1/8 finału mundialu okazało się, że taki styl gry nie do końca podoba się również samym piłkarzom. Mówił o tym Piotr Zieliński, czy przede wszystkim Robert Lewandowski. - Potrzebna jest radość z gry, to będzie ważny element nawet niedalekiej przyszłości - powiedział kapitan reprezentacji Polski w rozmowie z TVP Sport tuż po porażce z Trójkolorowymi.

Okazuje się, że Lewandowskiemu miały nie podobać się również treningi pod wodzą Czesława Michniewicza, o czym informuje "Przegląd Sportowy". - Sam zawodnik, według naszych informacji, był mocno zażenowany poziomem treningów Michniewicza, który koncentrował się na defensywie i stałych fragmentach gry - czytamy w artykule Marka Wawrzynowskiego.

