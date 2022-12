i Autor: AP PHOTO Kyliam Mbappe, Szymon Marciniak

Śmiechu warte

Francuzi znów uderzają w Marciniaka. Ten pomysł to jakieś kuriozum, padniecie ze śmiechu, czego żądają

Szymon Marciniak jako pierwszy polski sędzia miał przyjemność poprowadzić finał mistrzostw świata. Dla arbitra to największe wyróżnienie w karierze. Co jednak najważniejsze, Marciniak i jego ekipa chwalona jest za to, jak poprowadziła najważniejszy mecz turnieju. Jedyna krytyka płynie z Francji. Okazuje się, że kibice z tego kraju poszli o krok dalej i licznie podpisują się pod kuriozalną petycją.