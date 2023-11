i Autor: Cyfra Sport Jerzy Brzęczek, Robert Lewandowski

Baraże dzięki niemu

Tak narzekano na Jerzego Brzęczka a tu proszę bardzo. Te wyliczenia mówią same za siebie

Pomimo kompromitujących eliminacji reprezentacja Polski zagra w barażach o awans na Euro 2024. Jest to zasługa… Jerzego Brzęczka (52 l.), który w 2020 roku utrzymał kadrę w Dywizji A Ligi Narodów. A to właśnie LN jest kluczowa przy kompletowaniu listy barażowiczów. Baraże o awans do Euro 2024 odbędą się w marcu przyszłego roku.