Tak Robert Lewandowski strzelał w kadrze w 2023 roku. Kiedy był najskuteczniejszy, a kiedy notował słabszy okres?

Tylko cztery bramki w 2023 roku

Robert Lewandowski to rekordzista reprezentacji Polski. Rozegrał najwięcej meczów i strzelił najwięcej goli. Jego dorobek to: 146 występów, 82 bramki. W kończącym się roku w ośmiu grach cztery razy pokonał bramkarza rywali. Trafiał w el. EURO 2024: z Mołdawią i dwa razy z Wyspami Owczymi oraz w towarzyskiej potyczce z Łotwą. Ten sam bilans miał w 2012 i 2022 roku. Najsłabszy pod tym względem był dla niego 2009 rok, gdy w 12 grach zdobył tylko jedną bramkę. Za to najskuteczniejszy był w 2015 roku, gdy w siedmiu występach strzelił 11 goli. Taki sam dorobek bramkowy powtórzył w 2021 roku. Jednak wtedy potrzebował na 12 spotkań.

Inni zawodnicy czekają na szansę w reprezentacji

Czy w przyszłym roku Lewandowski poprawi strzeleckie osiągnięcia w reprezentacji Polski? Ważne, aby w formie był w marcu, gdy zagramy baraże o awans do niemieckich finałów EURO. - Pozycja Roberta w kadrze jest jasna, ale niestety wszyscy się starzejemy - powiedział trener Jerzy Brzęczek, cytowany przez PAP. - Ostatni okres dla Roberta w klubie i reprezentacji nie był najlepszy. Nie był na takim poziomie, jak w poprzednich latach. To jednak normalna rzecz. Musimy mieć świadomość, że inni zawodnicy czekają na swoją szansę w reprezentacji - podsumował były selekcjoner drużyny narodowej, z którą awansował na EURO 2020, ale w finałach jej już nie poprowadził.

