Nicola Zalewski zrobił postęp w Serie A? Były wicemistrz Europy o polskiej gwieździe Romy, celna analiza

Z ziemi włoskiej do polskiej – jest już formalne potwierdzenie. Gwiazdor Biało-Czerwonym z nowym obywatelstwem

Trener Jose Mourinho chce mu dać więcej szans

Zalewski nie pojawił się na pierwszym zgrupowaniu kadry trenera Michała Probierza. Został odesłany do młodzieżówki. Jednak na kolejnym zgrupowaniu pomocnik Romy już był obecny. Nie zawiódł, należał do najlepszych piłkarzy. To z jego podań padły dwie bramki w meczu z Łotwą, którego nie dokończył z powodu urazu. W Romie zagrał w dziesięciu meczach, ale tylko w pięciu wybiegł w pierwszym składzie. - Wydaje się, że z upływem czasu odgrywa coraz większą rolę w drużynie z Rzymu - powiedział Mark Iuliano w rozmowie z "Super Expressem". - Już występ przeciwko Fiorentinie w wyjściowym składzie był sygnałem, że trener Jose Mourinho chce dać mu więcej szans. Ostatnio rozegrał 71 minut przeciwko Napoli - przypominał.

Miewał różne momenty, ale najgorsze już za nim

Były obrońca reprezentacji Włoch uważa, że Zalewski zrobił progres. W barwach Romy wypracował trzy gole, w tym dwie w Lidze Europy. Wprawdzie to skromny dorobek, ale Włoch wierzy w potencjał reprezentanta Polski. - Owszem, ale Zalewski ma duże możliwości - stwierdził Iuliano. - Moim zdaniem trener Mourinho chce go odpowiednio wprowadzać. Ten chłopak z pewnością dałby wiele drużynie Romy. W tym sezonie miewał różne momenty, ale wydaje się, że najgorsze już za nim - ocenił były wicemistrz Europy.

QUIZ: Rozpoznasz polskich piłkarzy? Lewandowskiego zna każdy, a resztę? 15/20 to absolutne minimum Pytanie 1 z 20 Zaczniemy podobnie jak w piłce. Bramkarz na zdjęciu to... Artur Boruc Łukasz Fabiański Wojciech Szczęsny Dalej

Sonda Czy Polska wygra baraże i awansuje na Euro 2024? Tak! Nie Trudno powiedzieć