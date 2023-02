Ten mały szczegół może pokrzyżować plany Michniewicza! Fatalne wieści dla byłego selekcjonera, to może okazać się kluczowe

Pomimo tego, że Czesław Michniewicz wraz z końcem ubiegłego roku przestał być selekcjonerem reprezentacji Polski, wciąż dużo mówi się o nim w mediach. Jednym z powodów jest ujawnianie kolejnych informacji o tym, jak wyglądała jego praca z Biało-czerwonymi, a także plotki o tym, że polski trener może niebawem zasiąść na ławce trenerskiej szkockiego Aberdeen. Jak się okazuje, Czesław Michniewicz wciąż znajduje się w roli faworytów, jednak teraz pojawił się jeden problem.

Plany Czesława Michniewicza mogą legnąć w gruzach. Pojawił się mały problem

Ben Banks z "Daily Record" w rozmowie z portalem "WP Sportowe Fakty" zdradził bowiem, że plany Czesława Michniewicza mogą ostatecznie legnąć w gruzach ze względu na preferowany przez niego defensywny styl gry w czasie, gdy szkocka drużyna ma w pierwszej kolejności szukać szkoleniowca, który stawia na odważniejszą grę z przodu.

- Kandydatura Michniewicza jest bardzo dobrze oceniania w Szkocji. Aberdeen chce kogoś preferującego grę ofensywną, co może stanowić pewien problem, ponieważ uważam, że on jest nastawiony na obronę. Michniewicz ma jednak naprawdę imponujące CV. Z pewnością jest na wyższym poziomie niż poprzedni menedżer Aberdeen - wyznał szkocki dziennikarz oceniając kandydaturę Michniewicza. Preferowany przez Polaka styl gry nie skreśla go jednak z wyścigu o posadę i w najbliższych dniach dowiemy się, czy były selekcjoner błyskawicznie znajdzie nowe zatrudnienie.

