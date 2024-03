To jest atutem reprezentacji Walii. Selekcjoner Robert Page powiedział o tym głośno

Do Kataru Walijczycy pojechali po wygranych meczach z Austrią i Ukrainą. Prowadził ich już wtedy obecny selekcjoner Robert Page, który został zapytany o sytuację z tamtych baraży w porównaniu z obecnymi.

Reprezentanci grają w klubach

- Powiedziałbym, że teraz jesteśmy w lepszej sytuacji. Dlaczego? Przed tamtymi barażami kilku moich piłkarzy nie grało regularnie w klubach, a teraz jest inaczej - mówi Page. Selekcjoner Walijczyków miał na myśli fakt, że dwóch ważnych zawodników w styczniowym okienku zmieniło kluby i gra obecnie regularnie. David Brooks przeniósł się z Bournemouth do Southampton, a inny napastnik klubu Bournemouth, Kiefer Morre został wypożyczony do Ipswich. Ten pierwszy, kolega klubowy Jana Bednarka, strzelił pierwszego gola dla Walii w wygranym meczu play-off baraży z Finlandią 4:1.

Szanują Polaków

Page ma teraz luksus wyboru spośród pełnej kadry zawodników zdolnych do gry. - Wiemy, co mamy w szatni, to świetna grupa chłopaków i mieliśmy ból głowy z wyborem - powiedział Page. - Teraz czeka nas ogromny wysiłek we wtorek i nie możemy się doczekać. Polska będzie trudnym meczem i szanujemy ich umiejętności – dodał, pytany o mecz z Polską. Walia pod wodzą Page’a walczy o udział w finałach trzeciej kolejnej wielkiej imprezy. W finałach EURO 2020 Walijczycy wyszli z grupy, a w 1/8 finału przegrali z Danią 0:4. Natomiast na mundialu w Katarze Walijczykom nie udało się wyjść z grupy. Jedyny punkt zdobyli w zremisowanym 1:1 meczu z USA.

