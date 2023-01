To koniec Szymona Marciniaka w Polsce?! Sędzia uchylił rąbka tajemnicy, takiego obrotu spraw nikt się nie spodziewał

Bez dwóch zdań Szymon Marciniak przeżywa ostatnio swój najlepszy czas. Polski sędzia już wcześniej mógł pochwalić się sporym uznaniem w środowisku sędziowskim i piłkarskim, kiedy miał okazję sędziować najważniejsze mecze Ligi Mistrzów, jednak wydaje się, że dopiero po mundialu w Katarze jego kariera nabierze rozpędu. Po tym, jak polski arbiter miał okazję być rozjemcą w meczu ligi egipskiej, teraz Marciniak ze swoim zespołem uda się do Arabii Saudyjskiej, a to jeszcze nie koniec. Okazuje się, że plany wobec Marciniaka są o wiele większe, niż mogłoby się wydawać.

Szymon Marciniak podzielił się świetną informacją! Kolejne wielkie wyzwanie przed polskim arbitrem

Okazuje się bowiem, że po mistrzostwach świata w Katarze przyspieszyła nie tylko kariera polskiego arbitra, ale również realizacja niektórych planów, które zakładają, że w największych ligach w Europie i na świecie miałoby dojść do wymienności sędziów. To oznacza z kolei, że już niebawem Szymon Marciniak może być rozjemcą nie tylko w hitach lig egipskiej czy saudyjskiej, ale również w Anglii, Hiszpanii, Niemczech, czy we Włoszech.

- Nie chcę zdradzić niektórych rzeczy, bo rozmowy są toczone i jest spora szansa na pewne ruchy. Niektórym ludziom bardzo zależy, aby wymienność sędziów w najwyższych ligach ruszyła jak najszybciej. W tym sezonie dostałem bardzo dużo zaproszeń. Do lutego naliczyłem ich 11 albo 12. Po meczu w Arabii wracamy do treningów. Zaraz rusza Ekstraklasa, potem Liga Mistrzów. Będzie, co robić, a niedługo dowiecie się więcej o planach - zdradził polski sędzia w rozmowie z "TVP Sport". Obecnie nie wiadomo, czy oznaczałoby to całkowite odejście Marciniaka od sędziowanie w Polsce, czy jedynie zmniejszenie ilości meczów prowadzonych przez arbitra w PKO Ekstraklasie. Wszystkiego dowiemy się niebawem.