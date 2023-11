To tam Marcin Bułka nabrał pewności siebie. Nie chciał słyszeć o innym klubie, to była lekcja życia

Trzecie zgrupowanie i w końcu debiut

Po raz trzeci Marcin Bułka był na zgrupowaniu reprezentacji Polski. Najpierw powołał go Fernando Santos, a następnie dwa razy Michał Probierz. Na debiut w kadrze obiecujący bramkarz musiał poczekać. W meczu z Łotwą (2:0) zagrał tylko w drugiej połowie. Zmienił po przerwie Łukasza Skorupskiego. Bramkarza Nicei może być zadowolony z występu, bo - podobnie jak w lidze francuskiej - także w kadrze zdołał zachować czyste konto. Trzeba przyznać, że wykazał czujność, bo Łotysze starali się strzelić gola. Jednak za każdym razem był na posterunku i nie dał się zaskoczyć.

Był grzeczny i pełen pokory

Trener Marek Brzozowski miał wpływ na karierę młodego bramkarza. Pracował z nim w Stegnach Wyszogród oraz Escoli Varsovia. Z warszawskiego klubu Bułka trafił do Chelsea Londyn. Ten transfer zdaniem szkoleniowca odegrał ważną rolę w życiu młodego piłkarza. - Wyjazd do Anglii go ukształtował – powiedział Marek Brzozowski w rozmowie z "Super Expressem". - Mieszkał u angielskiej rodziny. To była dla niego lekcja życia. Dzięki temu szybciej wydoroślał. Nabrał pewności siebie. Pozostał sobą: był grzeczny i pełen pokory. Choć jako dziecko wydawał się nieco wycofany - przypomniał.

Wyjazd do Anglii był dla niego inspiracją

Szkoleniowiec dodał, że Bułka był zdeterminowany na wyjazd do Anglii, choć chciała go też Barcelona. - Postawił na Chelsea, bo bardzo spodobało mu się w angielskim klubie - opowiadał nam obecny trener Pogoni Siedlce. - Przekonało go to, jak został tam potraktowany. Trenował z pierwszą drużyną, a trener Guus Hiddink poświęcił mu czas. Odbył z nim rozmowę. Wyjazd do Anglii był dla niego inspiracją. Czułem, że po powrocie z Londynu było „pozamiatane”. Było wiadomo, że tam pójdzie. Temat był klepnięty. Był zdecydowany na Chelsea. Nie chciał słyszeć o innym klubie - wyznał trener Brzozowski w rozmowie z naszym portalem.

