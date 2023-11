Legia nie zaśpi na Warcie? Dawid Szulczek o smaku wygranej, statystyce i największej gwieździe wicemistrza Polski

Bartłomiej Wdowik w końcu to zrobił. Gwiazda Jagiellonii o debiucie w kadrze i czekających go wyzwaniach [ROZMOWA SE]

Mecze przy Łazienkowskiej robią wrażenie

Warta pokonała Legię na jej boisku w rundzie rewanżowej sezonu 2021/22. To spotkanie stołeczny zespół kończył w osłabieniu po tym, jak czerwoną kartką został ukarany Artur Boruc. Po tym wydarzeniu legendarny bramkarz już nie zagrał w barwach warszawskiej drużyny w lidze. Po sezonie zakończył karierę. W tym roku Warta też potrafiła utrzeć nosa utytułowanemu rywalowi, którego pokonała wiosną u siebie. - Statystyki z Legią mamy dobre - powiedział trener Dawid Szulczek podczas konferencji prasowej, cytowany przez PAP. - Poznaliśmy już smak zwycięstwa na tym obiekcie. Dlatego teraz chcielibyśmy to powtórzyć. Mecze przy Łazienkowskiej przy tej atmosferze, jaka tam panuje, to jest coś, czego chciałoby się doświadczać co tydzień. Jednak wolałbym nie mierzyć się co tydzień z tak mocnymi drużynami – przyznał szkoleniowiec na konferencji prasowej.

Cała ekstraklasa zazdrości Jagiellonii takiej serii! Piast przerwie passę wicelidera z Podlasia?

Szybcy zawodnicy grający ofensywnie

Szkoleniowiec Warty docenia klasę Legii, w której wyróżnił kilku zawodników. Jednak w jego ocenie największą gwiazdą jest portugalski kapitan Josue. Wyliczał atuty stołecznej drużyny. - Legia to zespół TOP 3 ekstraklasy - stwierdził Szulczek, cytowany przez PAP. - Bardzo dobrze nastawione wahadła, szybcy zawodnicy grający ofensywnie, robiący dużo szumu. Josue to gwiazda ligi. Ale w środku pola są też inni wartościowy zawodnicy. Nieprzypadkowo Bartek Slisz jest w kadrze. To samo można powiedzieć o napastnikach. Tomas Pekhart silny w powietrzu, Ernest Muci potrafi uderzyć z dystansu - komplementował piłkarzy Legii.

Bartłomiej Wdowik w końcu to zrobił. Gwiazda Jagiellonii o debiucie w kadrze i czekających go wyzwaniach [ROZMOWA SE]

QUIZ. Jak dobrze znasz polską ekstraklasę? Pytanie 1 z 10 Który z tych klubów najwięcej razy sięgał po mistrzostwo Polski? Legia Warszawa Wisła Kraków Górnik Zabrze Ruch Chorzów Dalej

Sonda Czy Legia Warszawa wróci na tron mistrza Polski? Tak, w tym roku Tak, ale dopiero w kolejnych latach Nie, będzie czekać na to lata