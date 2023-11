i Autor: CyfraSport Jacek Zieliński

Szkoleniowiec Cracovii ma rację?

Co z zaległym meczem Legii w ekstraklasie? Jacek Zieliński stawia sprawę jasno, mówi co o tym myśli

Gdy latem Legia walczyła o awans do fazy grupowej Ligi Konferencji, to jej spotkanie z Cracovią w 2. kolejce ekstraklasy zostały przełożone. Później ustalono nowy termin, który przypada na 20 grudnia. Czy jednak dojdzie do tego spotkania? Trener krakowskiego klubu Jacek Zieliński zabrał głos w tym temacie.