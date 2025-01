Krzysztof Stanowski sprzeda Weszło? Sensacyjna informacja! „Odbyło się już spotkanie”

Krzysztof Stanowski założył portal o nazwie Weszło w 2008 roku. Przez pierwsze lata publikował na nim teksty jako tajemniczy Mr. X, a jesienią 2011 – bardzo długim artykułem – oficjalnie się ujawnił. Od tego czasu piszący głównie o futbolu serwis zaczął się systematycznie rozwijać i zdobywać popularność. W międzyczasie powstały kanał YouTube, a także radio internetowe Weszło FM, które w lutym 2022 roku zostało zamknięte po czterech latach działania.

W ostatnich latach popularny dziennikarz poświęcił się pracy przy Kanale Sportowym (który założył razem z Michałem Polem, Tomaszem Smokowskim i Mateuszem Borkiem), który jednak opuścił w atmosferze konfliktu. W lutym ubiegłego roku rozpoczął rozwój autorskiego projektu – Kanału Zero.

Kanał Zero cieszy się popularnością, a przez najbliższe miesiące będzie napędzany... kampanią prezydencką Stanowskiego. Ten oficjalnie ogłosił start w tegorocznych wyborach. W „orędziu” transmitowanym na jego kanale zapowiedział, że nie planuje zostać prezydentem, ale zamierza wyśmiać całą kampanię. We wtorkowy wieczór miał premierę format pod tytułem "Dziennik Narodowy", który w momencie pisania tego tekstu miał ponad 300 tysięcy wyświetleń.

ZOBACZ: Zapytaliśmy Michała Probierza o to, czy Robert Lewandowski częściej będzie trafiał na ławkę. Wyłożył kawę na ławę, króciutko

Nowy właściciel

Stanowski coraz mniej uwagi poświęcał Grupie Weszło. Zarządzanie przekazał innym, sam rzadko się udzielał. Teraz drogi jego i Weszło mają się rozejść. Jak ustaliliśmy, wkrótce ma dojść do sprzedaży medialnego projektu! Według naszych ustaleń nowym właścicielem Weszło ma zostać osoba związana z polskim bukmacherem. Jak potwierdziliśmy, doszło już nawet do spotkania redakcji z Marcinem Szpalerskim, założycielem firmy Fuksiarz. Padły na nim słowa dotyczące naszej przyszłości. Redakcję mają czekać duże zmiany.

Firma Fuksiarz jest znana czytelnikom i widzom Weszło. Legalny bukmacher reklamuje się na portalu od dłuższego czasu, Stanowski był jednym z jego ambasadorów. Fuksiarz to wciąż młody gracz na rynku zakładów bukmacherskich, bowiem z ofertą online zadebiutował w 2021 roku. Poza Szpalerskim ma pojawić się jeszcze jeden udziałowiec, chociaż mniejszościowy.

W środę rozmawialiśmy zarówno ze Szpalerskim, jak i Radosławem Baranem z firmy Fuksiarz. Obaj zapytani o przejęcie Grupy Weszło zaprzeczyli, jakoby taki proces się toczył. – To jedynie pomoc administracyjno-organizacyjna – usłyszeliśmy. Niedługo później Szpelrski skontaktował się z nami i przedstawił nieco inny obraz. – Trwają rozmowy, na pewno nie zrobię sam technologii, redakcji, nie znam się na tym. Zbieramy grupę, która może coś zrobić w tym temacie. To kwestia dwóch, trzech, czy czterech tygodni, może w lutym – przyznał. – Nie wiem, ile tych udziałów będę miał, o ile w ogóle będę miał. Dzisiaj tego nie wiem, dopiero rozmawiamy – dodał.

Wszystko wskazuje więc na to, że już niedługo to właśnie Szpalerski zacznie zarządzać medialnym konglomeratem stworzonym przez Stanowskiego. A to naprawdę duża zmiana na medialnej mapie Polski.

ZOBACZ: Jakub Stolarczyk podbija Anglię, legenda już zwróciła na niego uwagę! Co za wyróżnienie dla bramkarza Leicester City!