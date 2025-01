Zapytaliśmy Michała Probierza o to, czy Robert Lewandowski częściej będzie trafiał na ławkę. Wyłożył kawę na ławę, króciutko

Jakub Moder pasuje do Feyenoordu, to dla niego deska ratunku? Były kadrowicz nie ma wątpliwości w temacie jego transferu

Ostatnie dni przyniosły nam kilka ważnych transferów. Szczególnie cieszy to, że Jakub Moder przeniósł się z Brighton do holenderskiego Feyenoordu. Jest szansa, że w Rotterdamie Moder będzie regularnie grał, co jest kluczowe w kontekście reprezentacji.

Zimowe transfery reprezentantów Polski. Michał Probierz: mam nadzieję, że będą grać

Klub zmienił także Mateusz Bogusz, który został piłkarzem meksykańskiego Cruz Azul. Karol Świderski trafił do Panathinaikosu, Kacper Urbański do Monzy, a Jakub Kamiński jest przymierzany do Olympiakosu Pireus (więcej piszemy o tym na str 19.).

Nawet w CV ma słowo GWIAZDA, choć w ekstraklasie nie zagrał żadnego meczu. Tak wyglądała droga Mateusza Bogusza z podwórka do reprezentacji

- Dobrze by było, jakby większa liczba naszych zawodników zaczęła grać w klubach – podkreśla w rozmowie z „Super Expressem” selekcjoner Michał Probierz. - Mam nadzieję, że tak będzie, bo to jest dla nas najważniejsze. Kluczowe jest, żeby byli podstawowymi zawodnikami, żeby świadczyli o sile swoich zespołów. Wierzę, że tak będzie – dodaje.

Problemów z grą w swoim klubie nie ma kapitan kadry Robert Lewandowski, ale i on od czasu do czasu trafia na ławkę „Dumy Katalonii”. Tak było w niedawnym meczu ligowym z Valencią.

- Barcelona ma do rozegrania bardzo dużo meczów i wydaje mi się, że to jest naturalna kolej rzeczy. Czasami ktoś też ma jakiś też drobniejszy uraz czy stłuczenie i trener nie chce ryzykować. Poza tym mecz Ligi Mistrzów z Atalantą był dużo ważniejszy dla Barcelony, niż spotkanie ligowe – zaznacza Probierz.

Polska - Litwa i Polska - Malta na Stadionie Narodowym?

Mecz z Litwą odbędzie się 21 marca, a z Maltą – 24. Wciąż nie podano oficjalnie, na którym stadionie (choć nieoficjalnie mówi się, że będzie to jednak Stadion Narodowy).

- Nie ma znaczenia z kim gramy. Dla nas ważne, żebyśmy dobrze zaczęli i te eliminacje wygrali, bo to jest kluczowa sprawa. A co do miejsca gry, to jak będzie decyzja, to zostaniecie na pewno poinformowani – kończy Probierz.