Nietypowe "zajęcia" Cracovii przed meczem z Rakowem. "Strzelecki" trening przełoży się na sukces z mistrzem Polski?

Bartłomiej Wdowik w końcu to zrobił. Gwiazda Jagiellonii o debiucie w kadrze i czekających go wyzwaniach [ROZMOWA SE]

Muszą szukać punktów z każdym zespołem

Po raz ostatni Cracovia wygrała 30 września, gdy na wyjeździe pokonała 2:0 ŁKS Łódź. Dlatego trudno o optymizm przed starciem z mistrzem Polski. Jednak szkoleniowiec krakowskiego klubu nie traci nadziei. - Raków to mistrz Polski, zespół który wciąż gra w Lidze Europy - przypomniał trener Jacek Zieliński podczas konferencji prasowej, cytowany przez PAP. - Jednak nasza sytuacja jest taka, że musimy szukać punktów z każdym zespołem. Nie tylko z takim, który jest teoretycznie w naszym zasięgu. Aby pokonać Raków należy dobrze zagrać przez 90 minut, a nie tylko fragmentami - podkreślił.

Legia nie zaśpi na Warcie? Dawid Szulczek o smaku wygranej, statystyce i największej gwieździe wicemistrza Polski

Tarcza trenera wyglądała nieźle

Szkoleniowiec motywuje podopiecznych. Zadbał także o zajęcia integracyjne. Zabrał drużynę na strzelnicę. To wszystko ma pomóc w wyjściu na prostą. Czy przełoży się to na sukces z Rakowem? - Moja tarcza wyglądała nieźle - powiedział trener Zieliński. Ale czy to tylko były moje strzały? Czy też sąsiadów z boku? Zrobiliśmy sobie taki przerywnik. Był śmiech i fajna konsolidacja drużyny - wyznał i dodał, czemu służył taki wypad na strzelnicę: - Co z tego, że oddaliśmy 27 strzałów w meczu ze Śląskiem. Przegraliśmy 0:1, grając jeszcze w przewadze dwóch zawodników - opisał ostatni mecz szkoleniowiec Cracovii.

Cała ekstraklasa zazdrości Jagiellonii takiej serii! Piast przerwie passę wicelidera z Podlasia?

Sonda Kto w sezonie 2023/24 zostanie piłkarskim mistrzem Polski? Legia Warszawa Lech Poznań Raków Częstochowa Pogoń Szczecin Ktoś inny

QUIZ. Jak dobrze znasz polską ekstraklasę? Pytanie 1 z 10 Który z tych klubów najwięcej razy sięgał po mistrzostwo Polski? Legia Warszawa Wisła Kraków Górnik Zabrze Ruch Chorzów Dalej