Wyszła na jaw cała prawda o życiu Lewandowskiego w Barcelonie! Tak jest cały czas, niczego nie ukrywał

Robert Lewandowski zaskoczył kibiców Barcelony. Nie wszyscy to zauważyli

Co za wiadomość!

To, co dzieje się z rywalem Wojciecha Szczęsnego wywołuje fizyczny ból. Iniaki Pena źle radzi sobie z odsunięciem od pierwszego składu

Tak naprawdę Lewandowskiemu żyje się w Hiszpanii

Pomimo 36. lat na karku, Robert Lewandowski nadal jest jednym z najważniejszych piłkarzy Barcelony, będąc przy okazji w zdecydowanie lepszej formie, odkąd drużynę z Katalonii objął trener Hansi Flick. Do spółki z Wojciechem Szczęsnym, kapitan reprezentacji Polski jest jednym z głównych powodów, dla których polscy kibice włączają kolejne spotkania "Blaugrany" i okazuje się, że w najbliższej przyszłości się to nie zmieni. Podczas ostatniej gali tygodnika "Piłka Nożna", sam zainteresowany miał okazję ujawnić, jak naprawdę mieszka mu się i żyje w stolicy Katalonii jasno dając do zrozumienia, że nie ma w planach zmiany drużyny i kolejnego transferu w swojej karierze.

Wyszła na jaw cała prawda o życiu Lewandowskiego w Barcelonie! Tak jest cały czas

Prowadzący galę komentator "Polsatu Sport" Bożydar Iwanow wprost zapytał Lewandowskiego podczas łączenia online, czy ten ma w planach zmianę klubowych barw i pojawi się na jednej z kolejnych gal jako zawodnik innego klubu, niż Barcelona.

- Raczej będzie ciężko - uśmiechnął się szeroko "Lewy". - Czuję się bardzo dobrze w Barcelonie - nie tylko w klubie, ale i wśród kibiców. Czuję to każdego dnia; na stadionie, na ulicach. Naprawdę jestem bardzo szczęśliwy w miejscu, w którym jestem i w klubie, w którym gram. O niczym innym nie myślę. Raczej tu się nic nie wydarzy - dodał jasno dając do zrozumienia, że nie wyobraża sobie kolejnego transferu i wyprowadzki z Barcelony.

Sezon 2024/2025 tylko potwierdza, że Robert Lewandowski bardzo dobrze czuje się w stolicy Katalonii. Do tej pory strzelił on 29 bramek w 31. meczach we wszystkich rozgrywkach, z czego aż 17 w rozgrywkach ligowych. W sierpniu kapitan reprezentacji Polski skończy 37 lat.