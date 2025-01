Piotr Świerczewski szczerze o Robercie Lewandowskim. Uważa, że to nie jest przypadek! [WIDEO]

Piotr Świerczewski o Lewandowskim: Już dawno powinien dostać Złotą Piłkę

Robert Lewandowski wciąż znakomicie prezentuje się w barwach Barcelony, pozostając liderem klasyfikacji króla strzelców La Liga. Polski napastnik w ostatnim czasie miał drobne problemy ze skutecznością, ale ostatnio z Valencią znów trafił do siatki. W rozmowie z dziennikarzem „Super Expressu” Piotr Świerczewski wypowiedział się m.in. o kwestii coraz częstszego pojawiania się na ławce rezerwowych.

- To nie jest przypadek, że trener ma widzi mi się i to robi. To na pewno jest poparte badaniami. Może sam Robert też mówi mu, że jest zmęczony i chce odpocząć. Lewy to maszyna do strzelania bramek. Jesteśmy dumni, że mamy takiego Polaka na arenie międzynarodowej – przyznał Świerczewski.

Czy dobra forma w Barcelonie pozwoli mu także zdobyć Złotą Piłkę? „Świr” zgadza się z wieloma osobami, że Polak powinien otrzymać ją już dawno.

- Wtedy, kiedy była pandemia. Teraz fajnie, by Barcelona zrobiła coś fajnego w Lidze Mistrzów, może nawet ją wygra. Robert będąc królem strzelców w końcu by ją zdobył. Patrząc na całą jego karierę, zasłużył na nią – przyznał.