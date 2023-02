Tomasz Hajto uderzył w reprezentanta Polski. Ostra krytyka, wytknął mu to!

wybrał się do kościoła

Ten mały szczegół może pokrzyżować plany Michniewicza! Fatalne wieści dla byłego selekcjonera, to może okazać się kluczowe

Fernando Santos przed wylotem do Lewandowskiego wypalił ostatniego papierosa. Pojechał ze specjalnym gościem

Tomasz Hajto w mocnych słowach skrytykował piłkarza reprezentacji Polski. Były gracz Schalke 04 w programie "Cafe Futbol" uderzył w Krystiana Bielika, mówiąc o swoim braku zaufania względem pomocnika Birmingham City. Jak stwierdził były reprezentant kraju, Bielik zmaga się po prostu z za dużą ilością kontuzji, aby polegać na jego występach w reprezentacji Polski. Padły mocne słowa.

Tomasz Hajto zaatakował Krystiana Bielika. Mocne zarzuty

Zdaniem Hajty, nie można opierac gry kadry na Krystianie Bieliku. Mimo że zawodnik bardzo dobrze radzi sobie w Championship i jest jednym z filarów Birmingham City, to zdaniem byłego kadrowicza, zmaga się po prostu z za dużą ilością kontuzji.

-Nigdy nie można na niego liczyć, bo on notorycznie coś ma (...) Tylko u niego jest jeden problem. W skali roku, sezonu, regularnie wypada na minimum trzy miesiące. Prześledź sobie ostatnie jego sześć lat. Przy Lewandowskim mogę zakładać, że nie będzie mieć kontuzji, bo ich nie ma. A jak wypada to na miesiąc. A przy Bieliku chyba statystycznie mogę to zakładać, skoro regularnie od sześciu lat ma kontuzję. - przyznał Tomasz Hajto.