Trener Legii zastąpi Santosa? Nieprawdopodobna informacja mediów, dojdzie do sensacji?

Będziemy świadkami niespodzianki w wyborze na trenera reprezentacji Polski? Według informacji medialnych, dość nieoczekiwanie posadę po Fernando Santosie może objąć szkoleniowiec warszawskiej Legii - Kosta Runjaić. Informację na temat takiej możliwości podał portal "sport.pl", pisząc o potencjalnym, możliwym spotkaniu na linii Runjaić - Kulesza.

Kosta Runjaić za Fernando Santosa? Media podają informację

Według ustaleń "sport.pl", Kuleszy zależy na tym, aby zatrudnić szkoleniowca, który ma duże rozeznanie w warunkach polskiej piłki. Stąd też wybór może pasć na szkoleniowca "Wojskowych", który w swoim CV ma już prowadzenie Pogoni Szczecin i wspomnianej Legii.

- Co prawda informowaliśmy, że prezes chce wybrać selekcjonera wśród polskich szkoleniowców, ale chodziło mu o to, by nowy trener znał nasz rynek, kojarzył piłkarzy nie tylko z kadry, ale też z jej zaplecza, klubów i nie tracił czasu, którego nie ma. Runjaić w Polsce jest od sześciu lat. Najpierw prowadził Pogoń, teraz Legię, z którą odnosi spore sukcesy, więc wymogi spełnia. O spotkanie z Runjaiciem czy Papszunem nie będzie trudno, bo obaj mieszkają w Warszawie - informuje "sport.pl".

Według informacji "Legia. Net", nikt w klubie z Warszawy nie wie nic o tym spotkaniu. Czy dziennikarze się mylili? Czas pokaże. Jak na razie w kontekście trenowania kadry najczęściej wymienia się Marka Papszuna i Michała Probierza.