Wiadomo, z kim zagra reprezentacja Polski w barażach! Kibice mogą liczyć na wielkie emocje

Reprezentacja Polski wypadła bardzo źle w eliminacjach mistrzostw Europy. "Biało-Czerwoni" byli jednym z największych, jak nie największym faworytem do zwycięstwa w grupie z Albanią, Czechami, Mołdawią oraz Wyspami Owczymi. Na boisku jednak tak oczywiste to nie było, co więcej podopieczni Michała Probierza nawet nie byli blisko upragnionego bezpośredniego awansu na przyszłoroczną imprezę Euro 2024. Na drużynę z Robertem Lewandowskim na czele czeka spore wyzwanie w barażach.

Znani są rywale reprezentacji Polski! Z tymi drużynami zawalczą podopieczni Michała Probierza w barażach

Po wtorkowych spotkaniach wiadomo już, jaka droga czeka reprezentację Polski w zbliżających się barażach. Podopieczni Probierza zmierzą się w ścieżce A najpierw mierząc się ze znaczenie słabszym rywalem, czyli Estonią. W kolejnym, ewentualnym meczu przy wygranej Polaków, podopieczni selekcjonera Michała Probierza rywalizować będą o wyjazd na przyszłoroczne mistrzostwa Europy 2024 z wygranym z pary Walia - Ukraina/Finlandia/Islandia.

EURO 2024 1: 🇩🇪, 🇵🇹, 🇫🇷, 🇪🇸, 🇧🇪, 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿2: 🇭🇺, 🇩🇰, 🇦🇱, 🇦🇹, 🇹🇷, 🇷🇴3: 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿, 🇸🇮, 🇸🇰, 🇨🇿, 🇳🇱, 🇭🇷4: 🇷🇸, 🇨🇭, 🇮🇹 + 3BarażeA: 🇵🇱-🇪🇪, 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿-🇫🇮/🇺🇦/🇮🇸B: 🇧🇦-🇺🇦/🇮🇸, 🇮🇱-🇫🇮/🇺🇦 C: 🇬🇪-🇱🇺, 🇬🇷-🇰🇿Poza EURO 2024: 🇱🇮, 🇸🇲, 🇦🇩, 🇲🇹, 🇱🇻, 🇬🇮, 🇧🇾, 🇨🇾, 🇸🇪, 🇲🇰, 🇫🇴, 🇮🇪, 🇱🇹, 🇧🇬, 🇽🇰, 🇳🇴, 🇲🇩, 🇦🇿, Irlandia Płn.— Norbert Bożejewicz (@N_Bozejewicz) November 21, 2023