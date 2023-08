Włosi już gotowi na odejście Piotra ZIelińskiego? Znany dziennikarz ujawnił fakty, Napoli ma plan!

Piotr Zieliński ma być coraz bliższy odejścia z Napoli. Wydaje się, że kwestia odejścia Polaka do Arabii Saudyjskiej jest coraz to bliższa finalizacji i wskazuje na to coraz to więcej głosów z samych Włoch. Znany dziennikarz Carlo Alvino podał właśnie informację wskazującą na to, że samo Napoli jest już pewne, że Zieliński nie będzie częścią drużyny. Klub mistrzów Włoch miał już wymyslić następcę dla zawodnika.

Piotr Zieliński zmieni barwy klubowe? Znany dziennikarz szczerze o tym, co wymyśliło Napoli

Mimo że odejście Zielińskiego jest dość dużym szokiem dla fanów Napoli, którzy liczyli na to, że Polak dogada się z władzami klubu w sprawie kontraktu, to władze klubowe mają zadbać o to, żeby znaleźć kogoś, kto zastąpi polskiego gwiazdora. Wybór mistrzów Włoch ma paść na jeden z największych talentów hiszpańskiej piłki - Gabriego Veigę z Celty Vigo.

- To niespodzianka, ponieważ wielu kibiców wierzyło w odnowienie umowy z obniżką pensji. Ostatecznie to się nie zmaterializowało (...) - Napoli zainwestuje środki pochodzące ze sprzedaży Zielińskiego, aby sprowadzić młody i obiecujący talent - powiedział Alvino w rozmowie z radiem "Kiss Kiss Napoli."