Wojciech Szczęsny przekazał arcyważną informację! Wystarczyło jedno zdjęcie, posypały się setki gratulacji

Szczęsny i Marina są małżeństwem od maja 2016 roku. Dwa lata później, w czerwcu 2018 roku, na świat przyszedł ich pierwszy syn, Liam. W środę piłkarz i piosenkarka zdradzili, że Liam doczeka się rodzeństwa. Para nie ujawniła jeszcze płci drugiego dziecka. "Czekamy na Ciebie" - napisali na Instagramie. Od razu pojawiły się setki komentarzy. Gratulacje złożyli m.in. Anna Lewandowska, Julia Wieniawa, Sławomir Peszko czy Agata Rubik. My też dołączamy się do życzeń!

Wojciech Szczęsny i Marina Łuczenko spodziewają się drugiego dziecka

Jakiś czas temu Marina w rozmowie z "Super Expressem" zdradziła, jakie relacje Wojtek ma Liamem.

- On też ćwiczy i czuje wielką miłość do futbolu. Piłka zawładnęła naszym życiem i to będzie kontynuowane. Liam jest ogromnym fanem i kibicem taty. Zna całą reprezentację, wszystkich z nazwiska, robi cieszynki… To jest piękne i niesamowite, oglądać jak ta miłość się rodzi i rozwija - przyznała piosenkarka.