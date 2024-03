Wyjątkowy dzień dla Zbigniewa Bońka właśnie nadszedł. Zewsząd posypały się piękne słowa

Fenerbahce wyceniło Sebastiana Szymańskiego. Za mniej go nie puszczą, wielka kasa

O tym, ile Zbigniew Boniek zrobił dla polskiej piłki nożnej, nie trzeba się specjalnie rozpisywać. W przeszłości zasłużył na miano legendy reprezentacji naszego kraju, a jego wspaniałe występy w biało-czerwonych barwach zaprocentowały międzynarodową karierą. Później, wiele lat po odwieszeniu butów na kołku, "Zibi" postanowił wykorzystać doświadczenie i znajomości, by jak najmocniej zaznaczyć obecność PZPN na świecie. Za jego rządów w piłkarskiej centrali kadra zanotowała skok jakościowy, za czym poszły również dobre wyniki. Do dziś wspominany jest przez kibiców z rozrzewnieniem. Jednak życie zawodowe to tylko jeden z aspektów. O równie wielkim, jeśli nie większym, powodzeniu Boniek może mówić w kwestiach prywatnych. Wyjątkowy dzień spędzi zapewne właśnie wśród kochających najbliższych.

Urodziny Zbigniewa Bońka

Wszystko oczywiście to kwestia urodzin Zbigniewa Bońka. Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej urodził się 3 marca. Niedziela w jego domu stała więc pod znakiem dnia wyjątkowego. Nie trzeba było czekać długo również na reakcję środowiska. W mediach społecznościowych ze strony kibiców, piłkarzy czy działaczy posypały się życzenia i komplementy pod adresem zasłużonej postaci dla rodzimego futbolu.

Ile lat ma Zbigniew Boniek?

Małą łyżką dziegciu w tej beczce miodu jest niestety fakt, że czas pędzi nieubłaganie i na nikogo nie będzie czekał. Jeszcze niedawno polscy kibice przeżywali wspaniałe rajdy i gole w wykonaniu Bońka na zielonej murawie. W 2024 roku legendarny reprezentant biało-czerwonych skończył już 68 lat.