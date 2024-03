Gigantyczne zarobi Lewandowskiego problemem dla Barcelony?! Ważą się losy Polaka, mówi się o tym coraz głośniej

Robert Lewandowski przez długi czas zawodził zarówno w barwach FC Barcelona jak i reprezentacji Polski. Napastnik był nieskuteczny, w wielu meczach nie grał na swoim poziomie i dawał podstawy do krytyki. Można było się obawiać, czy to nie jest już zmierzch legendy polskiej piłki, ale ostatnie tygodnie dają nadzieję, że Lewandowskie nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Znów regularnie wpisuje się na listę strzelców i jest jednym z kluczowych zawodników Blaugrany. Dywagacji na temat jego przyszłości jednak nie brakuje.

W momencie kryzysu Polaka dużo mówiło się o tym, że być może Barcelona zdecyduje się go sprzedać i uniknie płacenia wysokiej pensji. Bo w przyszłym sezonie Lewandowski ma zarabiać najwyższą możliwą kwotę i w rok na jego konto spłynie 32 mln euro. A nie można zapominać, że klub z Katalonii jest wciąż pogrążony w ogromnym kryzysie finansowym i każde euro jest na wagę złota.

Pensja Lewandowskiego zadecyduje o jego przyszłości? Ogromna kwota

Dlatego po raz kolejny pojawiają się spekulacje, że reprezentant Polski zostanie sprzedany. Tym razem dziennikarze hiszpańskiego "ASa" informują, że właśnie ze względu na pensję napastnika jego przyszłość jest otwarta i nie można wykluczyć transferu. To, co jednak przemawia za Lewandowskim, to jego zaangażowanie w zespół. W klubie są zadowoleni z postawy Polaka i to z kolei jest argument za tym, aby latem nie doszło do jego sprzedaży.