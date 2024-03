Robert Lewandowski znowu doceniany w Hiszpanii. Właśnie dostał ważną nagrodę

Szok, co może stać się w Barcelonie. Xavi chce wykiwać wszystkich. Będzie sensacja?

Kylian Mbappe niespodziewanie pojawił się w Pałacu Elizejskim! Nagła wizyta, na związek z transferem do Realu Madryt

35-letni snajper został uznany graczem lutego po rozegraniu każdego meczu ligowego w pełnym wymiarze czasowym. Zdobył w nich cztery bramki. Lewy strzelił gola w trzech z czterech meczów, które rozegrał w tym minionym miesiącu. Dublet przeciwko Deportivo Alaves (3:1), trafienie w zremisowanej rywalizacji z Granadą (3:3) i gol w wygranym meczu z Celtą de Vigo na Balaidos (2:1).

ZOBACZ: Wyjawił plan Estonii na Polskę. Na to Probierz musi uważać, padło jasne ostrzeżenie

Barcelona w ostatnich tygodniach zdecydowanie odżyła (zbiegło to się z oficjalną decyzją trenera Xaviego, który po porażce z Villarrealem ogłosił odejście po sezonie), bowiem zdobyła 10 z 12 punktów w La Liga i ma tylko dwa punkty straty do wiceliderów z Girony. Po fatalnym grudniu i styczniu atmosfera w klubie znacznie się poprawiła. Zaczynają nawet pojawiać się spekulacje, że Xavi, ma zmienić decyzje i zostać na ławce trenerskiej Barcelony w następnym sezonie.

Barcelona ma dużą stratę do prowadzącego w tabeli LaLiga Realu Madryt i pożegnała się już z rozgrywkami o Puchar Króla. Wciąż jest w grze o zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Przed Blaugraną rewanż 1/8 finału tych rozgrywek w Napoli. We Włoszech padł remis 1:1 i to właśnie Robert Lewandowskim był tym, który dał pod Wezuwiuszem prowadzenie mistrzom Hiszpanii. Rewanż 12 marca.

Błaszczykowski o relacji z Robertem Lewandowskim! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.