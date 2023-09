Kibice reprezentacji Polski inaczej wyobrażali sobie nie tylko mecz Albania - Polska, który zakończył się prawdziwą kompromitacją podopiecznych selekcjonera Fernando Santosa, ale również całe eliminacje do nadchodzących mistrzostw Europy, bowiem przyszłoroczna impreza coraz bardziej oddala się od biało-czerwonych. Po blamażu w Tiranie, fani Polaków, którzy pojawili się na trybunach Air Albania Stadium nie zostawili suchej nitki na Robercie Lewandowskim, skandując mocne hasła po zakończeniu meczu. Kiedy "Lewy" pojawił się wśród dziennikarzy, otrzymał pytanie o dalszą współpracę z Portugalczykiem i odpowiedział błyskawicznie.

Robert Lewandowski dostał pytanie o dalszą pracę z Santosem i odpowiedział wymownie

Robert Lewandowski natychmiast po tym, jak usłyszał pytanie o sens dalszej współpracy z selekcjonerem błyskawicznie postanowił na nie odpowiedzieć twierdząc wymownie, że podejmowanie takich decyzji nie należy do niego i leży to w kompetencji władz Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Wymowna odpowiedź Lewandowskiego na pytanie o zwolnienie Santosa! Wypalił błyskawicznie, nie zastanawiał się ani chwili

- To nie ode mnie zależy, to nie moja decyzja. To nie jest jakby moja rola. Wierzę w chłopaków i w ich potencjał. Mamy na tyle umiejętności, by wygrywać - odparł natychmiast Robert Lewandowski nie odpowiadając bezpośrednio na pytanie dziennikarza "TVP Sport" i nie broniąc selekcjonera.

