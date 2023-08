Wyszło na jaw, co robili w życiu rodzice Cezarego Kuleszy. W takich warunkach dorastał prezes PZPN

Fernando Santos po powrocie do Polski od razu ruszył jeść. Wybrał kuchnię dla zamożnych, nie każdy może sobie na to pozwolić

Dzisiaj Cezary Kulesza może w zasadzie mówić o sobie jako o człowieku spełnionym. W biznesie zapracował na sukces, którego wyznacznikiem jest niemały majątek. Nie jest tajemnicą, że jego zaangażowanie w przemysł disco-polo przyniosło mu wymierne korzyści finansowe, które pozwalają na spokojne, dostatnie i stabilne życie. Z tego punktu widzenia jego zaangażowanie w rolę piłkarskiego działacza można postrzegać jako walkę o ideały, a nie o łatwe wzbogacanie się. Obecny prezes PZPN doskonale wie, że na sukcesy trzeba ciężko pracować. Zapewne takie myślenie wpajali mu do głowy rodzice, którzy wykonywali piękny, ale i niełatwy, zawód.

Cezary Kulesza rodzice. Wiadomo, co robili

Dzisiaj nieznanych faktów z życia Cezarego Kuleszy jest coraz mniej. Osoby na stanowiskach takich jak prezes PZPN muszą liczyć się z tym, że kibice oraz media zrobią wszystko, by odkryć najróżniejsze sekrety prywatne znanych postaci. Szef piłkarskiej centrali nad Wisłą nie jest pod tym względem wyjątkiem. Jedną z ciekawostek związanych z osobą Kuleszy jest to, co robili w życiu jego rodzice. Co ciekawe, oboje wykonywali ten sam zawód.

Mama i tata Kuleszy byli nauczycielami

O rodzicach Cezarego Kuleszy można przeczytać m.in. w sylwetce prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej w Wikipedii. Okazuje się, że zarówno mama, jak i tata sternika futbolowej centrali w naszym kraju pracowali w szkole jako nauczyciele. Uczyli jednak innych przedmiotów. Mama pochodzącego z Podlasia działacza, Helena, nauczała geografii. Z kolei jego tata Józef przekazywał uczniom wiedzę związaną z matematyką.